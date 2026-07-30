Na đang vào mùa, cả nhà tôi đều thích loại trái cây này. Xin chuyên gia tư vấn quả na có tác dụng gì với sức khoẻ và người bị đái tháo đường có cần kiêng không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Thị Kiều).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Na, còn gọi là mãng cầu ta ở miền Nam, là loại trái cây đặc trưng của mùa hè. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g thịt na cung cấp khoảng 94 kcal, 24g carbohydrate, 4,4g chất xơ, 2,1g protein cùng nhiều vi chất như kali, vitamin C, vitamin A và sắt.

Đặc biệt, na là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào với khoảng 36,3mg/100g, đáp ứng hơn 60% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của người trưởng thành.

Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 quả na mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn đa dạng để tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

Na - loại quả tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Những người nên ăn na

1. Người có bệnh tim mạch

Na chứa hàm lượng kali khá cao. Khoáng chất này góp phần cân bằng huyết áp, hỗ trợ hoạt động của tim và giảm tác động của natri trong cơ thể. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong na cũng góp phần hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do.

2. Người thường xuyên bị táo bón

Hàm lượng chất xơ hòa tan trong na khá phong phú, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng nhu động ruột và hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Chất xơ còn tạo cảm giác no lâu và góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

3. Người làm việc căng thẳng

Na cung cấp vitamin B6 - dưỡng chất tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như GABA. Vitamin này góp phần hỗ trợ chức năng não bộ, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

4. Người muốn bảo vệ thị lực

Nhờ chứa vitamin A, vitamin C và riboflavin (vitamin B2), na góp phần bảo vệ tế bào mắt trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ duy trì thị lực và sức khỏe của giác mạc.

Người mắc tiểu đường có ăn được na không?

Người bị bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn na nhưng cần kiểm soát khẩu phần do loại quả này chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Bạn nên ưu tiên ăn cả quả thay vì ép lấy nước, đồng thời tính lượng na vào tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn để tránh làm tăng đường huyết, tăng cân.