Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, cho biết, hiện vào mùa na và nguyên tắc dùng thực phẩm tốt nhất là mùa nào thức đó.

Quả na, loại trái cây quen thuộc với người Việt, không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, thơm nhẹ mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Miền Bắc đang vào mùa na, đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức loại trái cây này, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Bác sĩ Hoàng cho biết, 100g thịt na cung cấp khoảng 64 kcal, 82,5g nước, 1,6g protein, 14,5g gluxit, 35mg canxi, 36mg vitamin C và 45mg phốt pho. Na chứa 72% glucose, 14,5% saccharose, 1,73% tinh bột và 2,7% protid. Đặc biệt, một quả na có thể đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp tăng cường sức đề kháng nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Quả na có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: T.M.

Lợi ích sức khỏe của quả na

1. Hỗ trợ tim mạch: Na giàu kali, giúp điều hòa huyết áp, ổn định cholesterol và làm chậm quá trình lão hóa, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

2. Cải thiện tiêu hóa: Chất xơ hòa tan trong na là nguồn thức ăn lý tưởng cho hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ ngừa táo bón, tăng cường chuyển hóa và đào thải chất cặn bã.

3. Tốt cho não bộ: Hàm lượng vitamin B6 dồi dào trong na giúp giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh và hỗ trợ điều trị trầm cảm.

4. Ngăn ngừa ung thư: Quả na chứa flavonoid bao gồm catechin, epicatechin và epigallocatechin, đã được chứng minh có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Một số nghiên cứu tại Đông Á cũng chỉ ra rằng các hợp chất trong na có thể hỗ trợ bệnh nhân ung thư phục hồi sức khỏe sau hóa trị hoặc xạ trị.

5. Hỗ trợ phục hồi sức khỏe: Na thường được khuyên dùng cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh hoặc những ai đang mệt mỏi.

Lưu ý khi ăn quả na

Theo bác sĩ Hoàng, mặc dù na mang lại nhiều lợi ích, cần sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ.

Người bệnh tiểu đường nên lưu ý, dù quả na chứa đường thực vật, phù hợp với người tiểu đường nhưng chỉ nên ăn 1 quả/ngày, tối đa 3 quả/tuần để tránh tăng đường huyết.

Người khỏe mạnh không nên ăn quá 300g na/ngày (tương đương 1 quả to hoặc 2 quả nhỏ) để tránh ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, có thể gây mụn nhọt.

Khi ăn na phải loại bỏ hạt, không nuốt vì trong hạt na chứa chất độc, có thể gây nôn ói, co giật hoặc rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

Người mắc bệnh Parkinson hoặc nhược cơ nên hạn chế ăn na để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

