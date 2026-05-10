Sáng 10/5, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”.

Cục CSGT tổ chức lễ ra mắt mô hình "phường Bắc Giang an toàn giao thông".

Theo phân tích của Cục CSGT, trong quý I năm 2026, toàn phường ghi nhận 1.731 trường hợp vi phạm, là địa bàn có số vi phạm cao trong nhóm các xã, phường trên cả nước.

Trong đó, đối tượng vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 45,5%) và lái xe con (chiếm 23,7%). Độ tuổi vi phạm tập trung phần lớn từ 34-52 tuổi. Các hành vi vi phạm phổ biến gồm: vi phạm tốc độ (16,3%); không có giấy phép lái xe (9,7%); chuyển hướng sai quy định (7,7%); vi phạm nồng độ cồn (5,8%).

Với dân số hơn 124.000 người cùng lượng phương tiện lớn, áp lực lên hạ tầng giao thông tại địa phương là rất đáng kể, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực.

Trước thực trạng này, Cục CSGT đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”.

Mô hình "Phường Bắc Giang an toàn giao thông" đặt mục tiêu trên địa bàn không xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng.

Bộ tiêu chí để đạt chuẩn “Phường an toàn giao thông” gồm: không để xảy ra tai nạn giao thông có hậu quả rất nghiêm trọng trở lên; giảm trên 20% tổng số trường hợp vi phạm; giảm trên 25% các hành vi được phát hiện qua camera giám sát và phản ánh của người dân; giảm trên 30% các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Bên cạnh đó, địa phương đặt mục tiêu 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan được phổ biến pháp luật về giao thông; 100% học sinh, đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm trong dịp hè.

Để đạt được các mục tiêu trên, lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ điều tra cơ bản đến rà soát, phân tích dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” nhằm nhận diện chính xác các nhóm đối tượng và tuyến địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phường sẽ chú trọng công tác tuyên truyền bằng hình ảnh, video clip thực tế từ các vụ tai nạn tại địa phương để nâng cao tính răn đe.

Đặc biệt, công tác tiếp nhận phản ánh từ người dân qua số điện thoại đường dây nóng, ứng dụng VNeTraffic hoặc mạng xã hội sẽ được công khai, bảo đảm 100% phản ánh được xử lý kịp thời.

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết: “Việc xây dựng mô hình phường an toàn giao thông không chỉ nhằm kéo giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.