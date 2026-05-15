Tàu ngầm hạt nhân là gì? Tàu ngầm hạt nhân là loại tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân để tạo năng lượng, cho phép hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Nhờ đó, tàu có thể lặn sâu, di chuyển xa và duy trì trạng thái tàng hình trong nhiều tháng. Khác với tàu ngầm diesel - điện, tàu ngầm hạt nhân gần như không bị giới hạn về thời gian hoạt động dưới nước, chỉ phụ thuộc vào nhu yếu phẩm và khả năng chịu đựng của thủy thủ đoàn.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio (Mỹ) Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là trụ cột trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ, được thiết kế để mang theo số lượng lớn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Khả năng lặn sâu Ohio có thể hoạt động ở độ sâu hơn 240m, đủ để đảm bảo tính tàng hình trước phần lớn hệ thống phát hiện. Thời gian hoạt động Nhờ lò phản ứng hạt nhân, tàu có thể hoạt động liên tục trong nhiều tháng, với chu kỳ triển khai thường kéo dài 70 - 90 ngày. Tên lửa trang bị Tàu được trang bị tới 20 tên lửa Trident II D5, mỗi tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV), tạo ra sức răn đe cực lớn. Ưu điểm chiến thuật: Tàu ngầm lớp Ohio được thiết kế để ẩn mình tuyệt đối trong đại dương, đóng vai trò “đòn đánh trả thứ hai”, đảm bảo khả năng phản công ngay cả khi bị tấn công bất ngờ. Tàu ngầm lớp Ohio “USS Louisiana (SSBN 743)".

Tàu ngầm lớp Borei (Nga) Tàu ngầm lớp Borei là thế hệ tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới của Nga, được phát triển nhằm thay thế các lớp tàu có từ thời Liên Xô. Khả năng lặn sâu Tàu có thể lặn xuống độ sâu khoảng 400m, vượt trội so với nhiều tàu ngầm khác. Thời gian hoạt động Có thể hoạt động liên tục nhiều tháng nhờ lò phản ứng hạt nhân hiện đại và thiết kế tối ưu hóa độ ồn thấp. Tên lửa trang bị Tàu ngầm lớp Borei được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-56 Bulava, mỗi tên lửa có thể mang từ 6 - 10 đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn lên đến 8.000 - 10.000km và sức mạnh đầu đạn từ 100 - 150 kiloton. Ưu điểm chiến thuật Borei nổi bật với độ ồn thấp, giúp tăng khả năng tàng hình và sống sót trong môi trường tác chiến chống ngầm hiện đại. Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga. Ảnh: MW.

Tàu ngầm lớp Virginia (Mỹ) Tàu ngầm lớp Virginia là tàu ngầm tấn công đa nhiệm, đại diện cho công nghệ tàu ngầm hiện đại của Mỹ. Khả năng lặn sâu Có thể lặn sâu hơn 20m, với thiết kế tối ưu cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Thời gian hoạt động Hoạt động dài ngày nhờ động cơ hạt nhân, với khả năng triển khai linh hoạt trên toàn cầu. Tên lửa trang bị Hệ thống vũ khí trên tàu ngầm lớp Virginia gồm 4 quả ngư lôi cỡ 533mm UGM-84 Harpoon, hệ thống phóng thẳng đứng chứa 12 tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109 cùng với kho 65 quả tên lửa hoặc ngư lôi các loại. Ưu điểm chiến thuật Tàu ngầm lớp Virginia nổi bật ở khả năng tác chiến đa nhiệm, từ tấn công, trinh sát đến hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm. Tàu ngầm lớp Virginia. Ảnh: Military.com