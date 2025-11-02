Video: Ruptly

Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, buổi lễ ra mắt diễn ra vào ngày 1/11 tại Severodvinsk, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và các quan chức cấp cao khác. Nhà chức trách Nga xác nhận, tàu ngầm mới sẽ mang theo hệ thống vũ khí tự động "cho nhiều mục đích khác nhau".

"Hôm nay là một sự kiện quan trọng đối với chúng tôi. Tàu tuần dương tên lửa hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Khabarovsk đang được hạ thủy từ ụ của xưởng đóng tàu Sevmash nổi tiếng. Được trang bị vũ khí dưới nước và hệ thống robot, tàu sẽ cho phép Nga hoàn thành thành công các nhiệm vụ liên quan tới đảm bảo an ninh biên giới trên biển và bảo vệ lợi ích quốc gia tại nhiều vùng biển trên thế giới", ông Belousov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, tàu ngầm Khabarovsk vẫn còn phải hoàn thành một loạt thử nghiệm trên biển. Ông chúc thủy thủ đoàn và các nhà chế tạo thành công hơn nữa.

Những hình ảnh được công bố từ lễ hạ thủy chỉ cho thấy phần đuôi của tàu ngầm Khabarovsk. Về thiết kế, phần đuôi tàu trông giống với tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei-A đã được hạ thủy từ cùng xưởng đóng tàu.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Kravchenko cho hay, tàu Khabarovsk được thiết kế và chế tạo riêng để mang ngư lôi hạt nhân Poseidon. Theo Tổng thống Nga Putin, hiện không có bất kỳ phương tiện nào có thể đánh chặn Poseidon.

Đầu tuần này, Nga đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm liên quan đến siêu ngư lôi tối tân này cũng như tên lửa hành trình Burevestnik có tầm bắn không giới hạn.