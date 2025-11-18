Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc về phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

"Sự ủng hộ của Washington với chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul là một diễn biến nghiêm trọng, khiến nỗ lực kiểm soát hạt nhân toàn cầu trở trên bất khả thi, đồng thời làm mất ổn định an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng 'domino hạt nhân', châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang", KCNA nhận định.

Triều Tiên nhấn mạnh, việc Mỹ ủng hộ Seoul theo đuổi năng lực làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là "bàn đạp để Hàn Quốc trở thành một quốc gia gần như sở hữu vũ khí hạt nhân".

Một tàu ngầm của hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phản hồi về bình luận của Triều Tiên, khẳng định rằng Seoul không có ý định đối đầu với Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nhất quán nhằm giảm căng thẳng liên Triều và khôi phục lòng tin giữa hai miền. Chính phủ Hàn Quốc không có ý định gây hấn hay đối đầu với Triều Tiên. Sự hợp tác an ninh giữa Seoul và Washington là để đóng góp vào hòa bình trên bán đảo và trong toàn khu vực", bà Kang Yu-jung, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Sau chuyến công du châu Á hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc Washington đồng ý chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân với Hàn Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, Hải quân Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng tàu ngầm diesel với quy mô lớn, bao gồm 12 chiếc lớp Jang Bogo, 9 chiếc lớp Sohn Won-yil và 3 chiếc lớp Dosan Ahn Chang-ho. Tuy nhiên, dù là những tàu ngầm với công nghệ tiên tiến, nhưng chúng vẫn không thể so sánh được với tàu ngầm hạt nhân về tầm hoạt động.