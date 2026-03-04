Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 3/3, tại Km33+500 quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 19D1-069.xx di chuyển theo hướng Lộc Bình - Lợi Bác đã húc trực diện xe máy mang BKS 12LA-067.xx đi chiều ngược lại.

Cú húc mạnh khiến Bế Văn H. (SN 2009), Lục Duy A. (SN 2011), Hoàng Văn T. (SN 2006) và Chu Văn H. (SN 2008, cùng trú xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn) tử vong; hai phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn, phân luồng giao thông.

Lực lượng công an cũng phối hợp với VKSND khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Mỗi gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

