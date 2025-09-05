Lê Minh Khôi - Thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp, tân sinh viên ngành Khoa học máy tính

Minh Khôi là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa. Khôi đạt 1.112/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, trong đó Toán đạt điểm tuyệt đối 300; Tiếng Việt 269; Tiếng Anh 270; Tư duy Khoa học 273.

Trong kỳ thi tốt nghiệp, Khôi đạt 27,25 điểm khối A01 với hai điểm 10 ở môn Toán, Lý và 7,25 điểm ở môn Tiếng Anh. Nam sinh có IELTS 6.5 nên được quy đổi thành 10 điểm Tiếng Anh.

Lê Minh Khôi - Thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp. Ảnh: NQ

“Học từ sai lầm là cách tiến bộ nhanh nhất”, Minh Khôi chia sẻ. Em cho rằng mỗi lỗi sai là một cơ hội để rà soát và trau dồi kiến thức. Khi luyện đề, Khôi không chỉ cố đạt điểm cao mà còn để phát hiện ra điểm yếu và dành thời gian ôn tập những phần dễ sai. Với quan niệm học để hiểu bản chất thay vì thuộc lòng máy móc, điều quan trọng nhất với Khôi là học thật đúng thay vì học nhiều, và đặc biệt là không để bản thân quá tải.

Nam sinh chọn ngành Khoa học máy tính vì từ năm lớp 10 đã nhận ra đây là niềm đam mê của mình. Đó là khi lần đầu tiên cậu tự viết một đoạn chương trình đơn giản bằng Python để giải một bài toán trên mạng. Từ đó, Khôi mày mò học thêm các ngôn ngữ lập trình khác, tham gia một số câu lạc bộ tin học ở trường, trên mạng, đặc biệt là các diễn đàn chia sẻ về lập trình và công nghệ, các cuộc thi STEM do trường tổ chức.

Mai Quang Minh Trí - Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, Á khoa của phương thức xét tuyển tổng hợp, tân sinh viên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Minh Trí từng đỗ thủ khoa chuyên Toán trường THPT chuyên Quốc học - Huế cách đây 3 năm. Dù đã đạt 1.047 điểm ở đợt thi đánh giá năng lực lần 1, Trí vẫn dự thi lần 2 với kỳ vọng có kết quả trọn vẹn hơn ở phần Toán học. Ở lần thi thứ 2, Minh Trí giành điểm tuyệt đối phần Toán là 300; 284 điểm ở phần Tư duy khoa học, 260 điểm phần Tiếng Anh và 278 điểm phần Tiếng Việt. Trong kỳ thi THPT vừa qua, Minh Trí đạt 27,25 điểm khối A01.

Nam sinh xác định Toán học không chỉ là đam mê, mà còn có cả niềm vui, nỗi buồn. Từng trượt kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 11, Minh Trí đắn đo giữa việc tiếp tục theo đuổi giải quốc gia môn Toán hoặc rẽ hướng sang ôn thi đánh giá năng lực và tốt nghiệp THPT.

Mai Quang Minh Trí - Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 với 1.122 điểm. Anh: NQ

“Em nhận ra rằng nên học thật chắc kiến thức các môn thi rốt nghiệp vì đây là nền tảng cho cả 2 kỳ thi. Ngoài ra, trước kỳ thi đánh giá năng lực khoảng vài tháng, em có thể tập trung ôn lại những phần riêng và luyện đề nhiều hơn. Không nên học quá lệch cho một kỳ thi duy nhất vì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro”, Trí nói.

Trải qua không ít lần vấp ngã, Trí nhận ra hào quang cũ sẽ dần phai nhạt, chỉ liên tục cố gắng, kiên trì và học hỏi từ thất bại mới là chìa khóa để thành công trên con đường mới.

Lâm Minh Huy - Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất, Á khoa toàn quốc khối A00, tân sinh viên Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Với điểm thi Toán - Lý - Hóa lần lượt là 10 - 10 - 9,75, Lâm Minh Huy, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên (cũ) trở thành Á khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời là thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk.

Minh Huy cũng đạt 1.101 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực, trong đó phần Tư duy khoa học đạt điểm tuyệt đối 300, Tiếng Việt 261, Tiếng Anh 261 và Toán 279.

Lâm Minh Huy - Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất khối A00 với 29,75. Ảnh: NQ

Để có kết quả tốt như vậy, Minh Huy cho biết không ôn một lần nhiều kiến thức hay nhiều đề thi mà tập trung trau dồi chậm, chắc từng kiến thức, từng môn học. Ngoài ra, trong quá trình học trên lớp và ở nhà, Huy đều cố gắng tập trung, khi học bài xong mới giải trí, nạp năng lượng.

Tân sinh viên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử cho biết khi học đại học, em sẽ cố gắng học thật tốt, đạt học bổng khuyến khích học tập. Ngoài ra, nếu có cơ hội, em sẽ thử sức với các kì thi, dự án nghiên cứu của khoa, trường, qua đó chuẩn bị nền tảng kiến thức, kỹ năng cho quá trình học tập đường dài.

Võ Trương Gia Huấn, Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất, Á khoa toàn quốc khối A00, tân sinh viên nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế Vi mạch.

Gia Huấn trở thành Á khoa toàn quốc và thủ khoa tỉnh Cà Mau với tổng điểm 29,75 khối A00 (10 điểm ở hai môn Toán, Lý và 9,75 điểm Hóa). Bí kíp học tập của nam sinh là nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa trước, sau đó mới làm nhiều đề thi thử để rèn tốc độ. Sau mỗi đề, Huấn sẽ tổng hợp lỗi sai để không mắc lại. Ngoài ra, em chú ý đến sức khỏe, giữ tâm lý ổn định và không học quá nhiều sát ngày thi.

Võ Trương Gia Huấn, Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường ĐH Bách khoa TPHCM với 29,75 khối A00. Ảnh: NQ

Ưu tiên hàng đầu của Gia Huấn là được phân vào ngành Thiết kế Vi mạch, do đó em sẽ cố gắng xây dựng nền tảng kiến thức những môn học đại cương, đồng thời tìm hiểu kỹ về các môn chuyên ngành có liên quan. Nếu có cơ hội, Huấn sẽ tham gia các dự án thực tế và định hướng nghiên cứu lâu dài trong lĩnh vực này.