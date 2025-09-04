Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển bổ sung 5 ngành sư phạm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử nhận hồ sơ từ 27,21 điểm; Sư phạm Địa lý 26,74 điểm; Sư phạm Ngữ văn 26,85 điểm; Giáo dục Tiểu học 26,9 điểm.

Việc các ngành sư phạm nổi tiếng phải xét tuyển bổ sung là điều khá bất ngờ bởi điểm chuẩn ngành sư phạm nói chung và ở Trường Đại học Quy Nhơn năm nay rất cao.

Sư phạm được xác định là ngành "hot" khi sinh viên học ngành này có thể nhận được nhiều ưu đãi như miễn học phí, cấp sinh hoạt phí. Thêm vào đó chính sách lương bổng, thu nhập cho giáo viên cũng được cải thiện đáng kể.

Thí sinh xét tuyển bổ sung nộp hồ sơ từ nay tới ngày 7/9.