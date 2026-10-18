Chỉ trong khoảng 8 giờ, xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp ghi nhận 4 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,5.

Ngày 18/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) liên tiếp phát thông báo về 4 trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận đầu tiên xảy ra lúc 1h48, có độ lớn 3,3, tại tọa độ 14,985 độ vĩ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Đến 2h58, khu vực này tiếp tục ghi nhận trận động đất có độ lớn 2,7, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8km.

Lúc 9h14, một trận động đất có độ lớn 2,6 lại xảy ra tại xã Măng Bút, với độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8km.

Chỉ 41 phút sau (lúc 9h55), khu vực này xảy ra trận động đất có độ lớn 3,5, mạnh nhất trong 4 trận. Trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6km.

Vị trí trận động đất có độ lớn 3,5 xảy ra lúc 9h55 ngày 18/10 tại xã Măng Bút. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cả 4 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi hoạt động động đất tại khu vực này.

Xã Măng Bút thuộc khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông cũ đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.

Các chuyên gia đánh giá đây là khu vực có hoạt động động đất thường xuyên trong những năm gần đây. Viện Vật lý địa cầu đã triển khai hệ thống 11 trạm quan trắc động đất tại khu vực Kon Tum (cũ), phục vụ công tác theo dõi, nghiên cứu và đánh giá hoạt động địa chấn.