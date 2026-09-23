Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, rạng sáng 23/9, khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp ghi nhận 3 trận động đất.

Trong đó, trận đầu có độ lớn 2,6 ở độ sâu chấn tiêu khoảng 7,7km, xảy ra lúc 1h43. Khoảng một giờ sau, lúc 2h45, khu vực này tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đến 3h53, thêm một trận động đất có độ lớn 2,8 xảy ra, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Cả 3 trận động đất đều được Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần xác định có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Vị trí xảy ra trận động đất thứ 3 trong ngày 23/9. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Những ngày qua, khu vực xã Măng Bút liên tục xảy ra động đất. Riêng trong ngày 22/9, khu vực này đã ghi nhận tới 10 trận động đất với độ lớn từ 2-3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,3km.

Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất Nguyễn Xuân Anh nhận định các trận động đất xảy ra những ngày qua tại khu vực Quảng Ngãi là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động của hồ chứa. Hiện tượng này đã xuất hiện trong những năm qua, thường xảy ra theo chuỗi gồm nhiều trận nhỏ.

Về cơ chế, các nghiên cứu về động đất kích thích cho thấy khi hồ chứa tích nước, sự thay đổi ứng suất và áp lực nước trong các khe nứt của đất đá có thể tác động tới các đứt gãy sẵn có, làm thay đổi điều kiện ổn định và kích hoạt rung chấn. Khu vực Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ từ năm 2021 đến nay.

Quảng Ngãi liên tục ghi nhận các trận động đất trong những ngày qua. Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất nhỏ khó có khả năng gây thiệt hại. Người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Khi xảy ra rung lắc, người ở trong nhà nên cúi thấp, che đầu và cổ, trú dưới bàn hoặc vật dụng chắc chắn; tránh xa cửa kính, tủ và các đồ vật có thể rơi.

Sau động đất, người dân cần kiểm tra tình trạng nhà ở, công trình và di chuyển đến nơi an toàn nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng.

Chính quyền địa phương cần rà soát trường học, trụ sở, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời xử lý dấu hiệu mất an toàn, đồng thời cung cấp thông tin chính xác để người dân tránh tâm lý hoang mang.