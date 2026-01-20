Qua thống kê của VietNamNet, năm học 2025-2026, trong số 3.992 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, có 40 học sinh lớp 10. Các em không chỉ giành giải ở mức thấp hay tập trung ở môn Tin học như trước đây, mà còn đạt thành tích cao ở nhiều môn thi khác nhau, trong đó có cả giải Nhất và giải Nhì.

Trong số này có 1 giải Nhất môn Tin học (học sinh tỉnh Ninh Bình) và 1 giải Nhất môn Toán (học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm).

Sau sáp nhập, Phú Thọ là tỉnh có nhiều học sinh lớp 10 đoạt giải nhất với 5 em; xếp ngay sau là TPHCM với 4 em. Các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Tuyên Quang cùng có 3 học sinh lớp 10 đoạt giải.

Tổng cộng, có 14/34 tỉnh, thành phố trên cả nước có học sinh lớp 10 đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, gồm: Đà Nẵng (3); Hà Nội (2); Hải Phòng (3); TPHCM (4); TP Huế (1); Bắc Ninh (2); Khánh Hòa (3); Lâm Đồng (2); Ninh Bình (2); Phú Thọ (5); Quảng Trị (1); Thái Nguyên (2); Thanh Hóa (2); Tuyên Quang (3).

Trong số 40 học sinh lớp 10 đạt giải, có 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Cụ thể, Đà Nẵng có 3 học sinh lớp 10 (đều cùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đoạt giải, gồm: 1 giải Nhì môn Tin học, 1 giải Nhì môn Lịch sử, 1 giải Khuyến khích môn Toán.

Hà Nội có 2 học sinh lớp 10 đoạt giải Nhì môn Toán, trong đó 1 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh Trường THCS & THPT Newton.

Hải Phòng có 3 học sinh lớp 10 của Trường THPT Chuyên Trần Phú đoạt giải môn Tin học, gồm 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

TPHCM có 4 học sinh lớp 10 đoạt giải, gồm: 1 giải Khuyến khích môn Toán (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa); 1 giải Nhì, 1 giải Ba môn Tin học và 1 giải Khuyến khích môn Ngữ văn (3 học sinh này đều cùng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong).

Các địa phương có từ 1-2 học sinh lớp 10 đoạt giải gồm TP Huế, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Quảng Trị, Thái Nguyên và Thanh Hóa, chủ yếu ở các môn Tin học và Toán, đều là học sinh các trường THPT chuyên của địa phương.

Riêng Ninh Bình có 2 học sinh lớp 10 đoạt giải môn Tin học, trong đó có 1 giải Nhất (học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy) và 1 giải Ba (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong).

Phú Thọ có 5 học sinh lớp 10 đoạt giải môn Tin học, gồm 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Tuyên Quang có 3 học sinh lớp 10 đoạt giải ở các môn Địa lý, Toán và Tin học, đều là học sinh Trường THPT Chuyên của tỉnh.

Ngoài ra, Khối ĐH Quốc gia Hà Nội có 2 học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đoạt giải (1 giải Nhì môn Tin học, 1 giải Khuyến khích môn Toán). Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) có 2 học sinh lớp 10 đoạt giải môn Toán, gồm 1 giải Nhất và 1 giải Ba.

Trường THPT Chuyên thuộc ĐH Vinh có một học sinh đoạt giải Ba môn Tin học.

Theo thống kê, năm học 2025-2026 có 6.750 thí sinh đăng ký dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó 3.992 em đoạt giải, chiếm tỷ lệ hơn 59%.

Sau sáp nhập, TPHCM, Ninh Bình và Phú Thọ là 3 địa phương dẫn đầu cả nước về tổng số giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Trong đó, TPHCM đứng đầu với 288 giải, tiếp đến là Ninh Bình (238 giải) và Phú Thọ (229 giải).