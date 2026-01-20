TPHCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 với tổng cộng 288 giải, theo công bố của Bộ GD-ĐT. Trong đó có 10 giải Nhất, 68 giải Nhì, 72 giải Ba và 138 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chiếm hơn một nửa tổng số giải của toàn thành phố với 153 giải, nhiều nhất cả nước năm nay. Cụ thể, trường giành 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích.

Trong 5 giải Nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, môn Tin học chiếm 3 giải, 2 giải còn lại thuộc các môn Hóa học và Toán học. Ở khối khoa học tự nhiên, Vật lý là môn có số lượng giải nhiều nhất với 24 giải, tiếp đến là Hóa học (16 giải), Toán học và Tin học (cùng 11 giải), Sinh học (8 giải).

Bên cạnh đó, các môn ngoại ngữ tiếp tục là thế mạnh của nhà trường với tổng cộng 63 giải, chiếm hơn 40% số giải đạt được. Trong đó, tiếng Pháp dẫn đầu với 24 giải, tiếp đến là tiếng Anh (21 giải), tiếng Trung (11 giải) và tiếng Nhật (7 giải).

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. Ảnh: Minh Hòa

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng từ năm 1927 với tên gọi Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh, thanh niên yêu nước đã tham gia các phong trào cách mạng chống Pháp, chống Mỹ, tiêu biểu như Trần Văn Ơn, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Thái Bình…

Ngôi trường từng sản sinh nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà cách mạng, văn nghệ sĩ nổi tiếng như: GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, KTS Huỳnh Tấn Phát, GS.VS Trần Đại Nghĩa, GS.NS Lưu Hữu Phước, GS.NS Trần Văn Khê, GS Nguyễn Ngọc Trân…

Năm học 1976, trường chính thức mang tên Lê Hồng Phong. Đến năm học 1981-1982, tổ chuyên Toán đầu tiên được thành lập; 10 năm sau, trường được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi cho TPHCM.

Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ giao cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trọng trách trở thành trung tâm chất lượng cao của các tỉnh, thành phía Nam. Hiện nay, trường tuyển sinh và đào tạo 12 lớp chuyên, được xem là “vườn ươm” nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh tài năng của đất nước.

Ngoài Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiều trường chuyên khác của TPHCM cũng đạt thành tích cao như Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 36 giải (trong đó có 4 giải Nhất).

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có lịch sử hình thành từ năm 1874, khởi nguồn là Trường Lasan Taberd, do cha Henri De Kerlan, cha sở coi thánh đường Sài Gòn, bỏ tiền riêng sáng lập. Trường vốn là sản nghiệp của hội truyền giáo và từng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài thời bấy giờ.

Sau năm 1975, Trường Lasan Taberd được bàn giao cho Sở Giáo dục TPHCM. Năm 1976, cơ sở này trở thành Trường Trung học Sư phạm, với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp I. Sau 25 năm, cơ sở vật chất của Trường Trung học Sư phạm được sử dụng để thành lập Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Năm 2002, UBND TPHCM cho phép chuyển Trường THPT Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ngoài tuyển sinh lớp 10 chuyên, trường còn tuyển sinh lớp 6 theo cơ chế đặc thù riêng.

Đến năm 2024, UBND TPHCM tổ chức lại mô hình trường, tách thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Hiện Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đặt tại Lô P2, khu tái định cư phường An Khánh, TP Thủ Đức (cũ), với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tuyển sinh và đào tạo 10 lớp chuyên.

Mang tên Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học, kỹ thuật quân sự nổi tiếng, ngôi trường này được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu TPHCM và phía Nam.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 33 giải, Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt 28 giải học sinh giỏi quốc gia. Đáng chú ý, năm nay TPHCM còn có nhiều trường THPT không chuyên có học sinh đạt giải quốc gia như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Võ Thị Sáu, Tây Thạnh, An Nhơn Tây…