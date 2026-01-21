Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD-ĐT công bố, cả 9 học sinh của Trường THCS – THPT Newton tham dự kỳ thi đều đạt giải, đạt tỷ lệ 100% học sinh dự thi có giải. Đây cũng là ngôi trường tư thục đầu tiên và là trường 2 năm liền có học sinh giỏi quốc gia môn Toán và lọt vào vòng thi chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Cụ thể, học sinh Trường THCS - THPT Newton giành tổng cộng 9 giải thưởng, gồm 7 giải Nhì và 2 giải Ba, với thành tích được ghi nhận ở 5 môn học khác nhau. Trong đó, môn Toán tiếp tục là “điểm sáng” khi đội tuyển của trường có 5 học sinh đạt giải, gồm 4 giải Nhì, 1 giải Ba (có 3 học sinh tiếp tục vào vòng chọn đội tuyển tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế).

Bên cạnh đó, học sinh nhà trường cũng đạt giải ở nhiều môn khác như: 1 giải Nhì môn Vật lý, 1 giải Nhì môn Hóa học, 1 giải Ba môn Sinh học và 1 giải Nhì môn Tiếng Nga.

3 học sinh xuất sắc tiếp tục được tham dự vòng tuyển chọn đội dự tuyển Olympic quốc tế năm 2026 gồm: Ngô Quý Dương (lớp 12G0), Nguyễn Đăng Khánh (lớp 10G0), Vũ Lê Đức Minh (lớp 11G0). Đáng chú ý trường hợp em Nguyễn Đăng Khánh là học sinh lớp 10 duy nhất của Hà Nội được vào vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Cô trò Trường THCS-THPT Newton trong lễ xuất quân kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Bích Dung, đồng sáng lập và là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường liên cấp Newton cho hay, nhà trường đang dự kiến sẽ thưởng cho mỗi học sinh đạt giải Nhì 300 triệu đồng, mỗi học sinh đạt giải Ba 200 triệu đồng.

“Nhiều năm qua, nhà trường luôn dành nguồn lực đáng kể để động viên, khích lệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Quan điểm xuyên suốt của trường là trân trọng tối đa nỗ lực và tài năng của học sinh. Các em đã rất nỗ lực cùng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường xem đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ xứng đáng để các em tiếp tục học tập, phát triển, trở thành những nhân tài trong tương lai”, bà Dung nói.

Theo thống kê, năm học 2025-2026 có 6.750 thí sinh đăng ký dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó 3.992 em đoạt giải, chiếm tỷ lệ hơn 59%.

Sau sáp nhập, TPHCM, Ninh Bình và Phú Thọ là 3 địa phương dẫn đầu cả nước về tổng số giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Trong đó, TPHCM đứng đầu với 288 giải, tiếp đến là Ninh Bình (238 giải) và Phú Thọ (229 giải).

Nếu tính theo số lượng giải Nhất, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 26 em đạt giải. Xếp ngay sau là nhóm học sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội với 15 giải Nhất. Nghệ An và Thanh Hóa dù không lọt top về tổng số lượng giải nhưng thuộc nhóm có nhiều giải Nhất với lần lượt 10 và 8 em đoạt giải.