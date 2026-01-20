Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Qua thống kê của VietNamNet, năm học này, số học sinh đoạt giải là 3.992 trên tổng số hơn 6.750 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ hơn 59%. Trong khi năm học 2024-2025, số thí sinh đạt giải là 3.803 trên tổng số 6.482 thí sinh dự thi, chiếm 58,68%.

Năm nay, Hà Nội không còn dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể, TPHCM vươn lên dẫn đầu cả nước với 288 thí sinh đoạt giải (năm ngoái TPHCM xếp ở vị trí thứ hai). Ninh Bình và Phú Thọ lần lượt xếp thứ hai và thứ ba năm học 2024-2025 với số học sinh đoạt giải là 238 và 229.

Các địa phương lần lượt xếp sau là Hải Phòng (208 giải); Hà Nội (207 giải); Bắc Ninh (174); Đà Nẵng (146); Lào Cai (134); Hưng Yên và Thái Nguyên cùng 125 giải...

Ở chiều ngược lại, Lai Châu là tỉnh có số giải học sinh giỏi quốc gia ít nhất với 20 giải. Các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên cũng chỉ có lần lượt 24 và 27 giải.

Nếu tính theo số lượng giải Nhất, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 26 em đạt giải. Xếp ngay sau là nhóm học sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội với 15 giải Nhất. Nghệ An và Thanh Hóa dù không lọt top về tổng số lượng giải nhưng thuộc nhóm có nhiều giải Nhất với lần lượt 10 và 8 em đoạt giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh dự thi ở 13 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 5 môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 sẽ được tổ chức trong các ngày 24, 25 và 26/3/2026 tại Hà Nội. Bộ sẽ công bố danh sách học sinh được triệu tập đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 vào ngày 3/4/2026.