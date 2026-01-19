Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 TẠI ĐÂY.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh dự thi ở 13 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 5 môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Ảnh minh họa: Trọng Tùng

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi. Kỳ thi góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Thông qua kỳ thi cũng phát hiện người học có năng khiếu về môn học để bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh ở các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 sẽ được tổ chức trong các ngày 24, 25 và 26/3/2026 tại Hà Nội. Bộ sẽ công bố danh sách học sinh được triệu tập đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 vào ngày 3/4/2026.