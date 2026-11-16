Sự phát triển vượt bậc của Thâm Quyến, thành phố chủ nhà APEC 2026, trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự trỗi dậy về công nghệ của Trung Quốc. Dễ bắt gặp drone giao hàng, robot cảnh sát hay xe tự lái trên đường phố.

Thâm Quyến, thành phố mang cảm giác của năm 2050

Dưới những tòa nhà chọc trời là trụ sở của các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, một nhóm du khách nước ngoài ngước điện thoại lên ghi lại cảnh chiếc drone từ trên trời hạ xuống, mang theo một ly trà sữa vừa được giao.

Họ trả khoảng 90 USD mỗi người để tham gia chuyến tham quan những kỳ quan công nghệ của thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, do Sean Zhang dẫn dắt. Zhang trở về quê nhà năm 2023 sau thời gian du học tại California (Mỹ).

Hiện anh kiếm tiền từ làn sóng du khách đổ về Thâm Quyến để trải nghiệm những công nghệ tiên phong như taxi bay tự hành, bộ khung xương trợ lực đeo trên người và các tòa nhà có hình dáng giống hộp tai nghe AirPods khổng lồ.

Những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội phương Tây thường xuyên đăng video với tiêu đề như: "Trung Quốc xây dựng một thành phố mang cảm giác như năm 2050!".

Một chiếc drone giao hàng của Meituan. Ảnh: Mychina

"Thâm Quyến thường để lại ấn tượng rất tốt", Zhang, 27 tuổi, cho biết. Số lượng tour anh tổ chức đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua. "Nhiều người ra về và nói rằng: 'Đây không phải là Trung Quốc mà tôi từng hình dung'".

Đó chính là hình ảnh đổi mới sáng tạo mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn giới thiệu với thế giới, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tuần này tại thành phố có khoảng 18 triệu dân.

Đầu những năm 2000, Thâm Quyến nổi tiếng với các mặt hàng nhái giá rẻ của phương Tây. Ngày nay, những bước tiến của thành phố trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự trỗi dậy về công nghệ của Trung Quốc.

Hàng chục doanh nghiệp tại Thâm Quyến, trong đó có Huawei - tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc - và Tencent, nằm trong danh sách đen của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận hàng xuất khẩu và thị trường Mỹ. Tuy nhiên, những biện pháp này không ngăn được các doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Năm ngoái, BYD vượt qua tập đoàn Mỹ Tesla để trở thành nhà cung cấp xe điện lớn nhất thế giới, trong khi SZ DJI Technology hiện kiểm soát khoảng 70% thị trường drone tiêu dùng toàn cầu.

"Thâm Quyến không phải một màn trình diễn hào nhoáng được dàn dựng. Những thành tựu công nghệ và công nghiệp của thành phố là có thật", Han Lin, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại The Asia Group, công ty tư vấn có trụ sở ở Washington, nhận định.

Cuộc đua trở thành Thung lũng Silicon của Trung Quốc

Thâm Quyến là một trong những siêu đô thị đang cạnh tranh để trở thành phiên bản Thung lũng Silicon của Trung Quốc.

Các trường đại học hàng đầu Bắc Kinh đào tạo nhiều nhà nghiên cứu AI xuất sắc, hiện làm việc tại những phòng thí nghiệm hàng đầu như DeepSeek và Moonshot AI. Trong khi đó, Thượng Hải và Hàng Châu lân cận - nơi đặt trụ sở Alibaba Group Holding - nổi tiếng hơn với các ứng dụng AI được phát triển nhanh chóng để phục vụ thị trường toàn cầu.

Thâm Quyến nổi bật nhờ hệ sinh thái chuỗi cung ứng, giúp đưa AI vào đời sống hàng ngày.

Một doanh nghiệp tiêu biểu cho thế mạnh này là Seeed Studio, chuyên phát triển lĩnh vực "AI vật lý" (physical AI), gồm cảm biến, camera và cánh tay robot kết nối trí tuệ nhân tạo với các hoạt động trong thế giới thực.

Không gian trưng bày của công ty giới thiệu nhiều ứng dụng như hệ thống quản lý kho hàng, trang trại nuôi gà, cảm biến bảo tồn gấu trúc và xe lưu động tích hợp AI dành cho các nhà sáng chế đi khắp vùng nông thôn.

Tại cửa hàng lưu niệm trong trụ sở Huawei, một số câu nói yêu thích của nhà sáng lập Nhậm Chính Phi được in trên các sản phẩm. "Chiến thắng là niềm tin của chúng ta, kiên trì là con đường duy nhất để tiến lên", dòng chữ trên một hộp nam châm tủ lạnh viết.

Cửa hàng Huawei tại trung tâm thương mại MixC, Thâm Quyến (Trung Quốc) tháng 10/2025. Ảnh: Bloomberg

Những chiếc nam châm được đúc theo hình lâu đài Heidelberg của Đức, nơi có một bản sao được xây dựng trong khuôn viên của Huawei.

"Thâm Quyến là cửa sổ để nhìn thấy một Trung Quốc khác - một quốc gia đang nổi lên như cường quốc đổi mới sáng tạo", Wu Xinbo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Phúc Đán, nhận định.

Trong chuyến tham quan công nghệ tại Thâm Quyến cùng Zhang, chiếc drone giao trà sữa nhẹ nhàng hạ cánh, khiến nhóm du khách thích thú trầm trồ.

Tuy nhiên, Zhang giải thích rằng trên thực tế, công nghệ này vẫn chỉ mang tính mới lạ. Các doanh nghiệp vẫn chật vật tìm cách đưa nó vượt ra khỏi phạm vi trình diễn phục vụ khách du lịch.

Trải nghiệm taxi tự lái cũng cho thấy những vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào đời sống. Người dân địa phương thường tránh sử dụng loại phương tiện này khi đang vội, bởi xe di chuyển chậm và dừng quá thường xuyên để nhường đường cho người đi bộ.

Zhang chỉ vào những trung tâm thương mại mới liên tục mọc lên khắp thành phố, xem đó là minh chứng cho việc Thâm Quyến không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến lên.

"Công nghệ cũng giống như vậy", anh nói. "Nếu không đứng ở tuyến đầu, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau".

(Theo Bloomberg)