Giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) từ ngày 7 đến 9/11. Giải năm nay có sự tham gia của các cựu tuyển thủ quốc gia như: Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Hiền và các VĐV hàng đầu của bóng bàn Việt Nam hiện nay như: Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh…

BTC thông tin về giải đấu.

Các VĐV tranh tài ở 12 nội dung: Đơn nam lãnh đạo; Đồng đội nam hạng nâng cao; Đồng đội nam hạng phong trào; Đơn nam hạng nâng cao; Đơn nam hạng phong trào dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo; Đôi nam hạng phong trào từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam nữ trên 45 tuổi; Đôi nam nữ dưới 45 tuổi; Đôi nữ trên 45 tuổi. Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 2 nội dung.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 160 triệu đồng.