Sức mạnh Sinner

Jannik Sinner làm điều đó theo phong cách của mình, tấn công thẳng vào điểm yếu đối thủ. Một cú ra đòn quyết đoán ngay từ đầu, và kể từ đó ánh mắt anh tập trung vào mục tiêu.

Felix Auger-Aliassime không còn cách nào khác ngoài việc liên tục cố gắng, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đụng phải bức tường.

Sinner giành Masters 1000 đầu tiên trong năm 2025. Ảnh: EFE

Tay vợt người Canada, đứng thứ 8 thế giới, thể hiện sự bất lực, cam chịu, trong khi Sinner tiếp tục công việc của mình.

Trước khi giành được danh hiệu thứ 5 trong năm nay – thắng 6-4 và 7-6 (7-4), sau 1 giờ 52 phút – tay vợt Italia vẫn tiếp tục thử nghiệm mọi thứ: tung ra một cú lốp, hai lần dấn lên lưới với ý định rõ ràng, trau chuốt kỹ thuật giao bóng với một tư thế mới, thẳng hơn.

Anh thăng hoa và lại chiến thắng. Do đó, anh là số 1 thế giới, thay thế Carlos Alcaraz. Tại Turin, mọi thứ sẽ bùng nổ với ATP Finals.

Ở đó, Sinner và Alcaraz sẽ gặp lại nhau để quyết định ai sẽ kết thúc năm ở vị trí cao nhất, sau cuộc đấu tay đôi tuyệt vời kéo dài (bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Năm, khi Jannik bị cấm vì vụ clostebol).

Bây giờ là lượt của Sinner, người sau khi thua Alcaraz trong trận chung kết US Open đã tự đặt ra một bước ngoặt, mang lại cho anh 3 thành công: Bắc Kinh, Vienna và danh hiệu Paris lần này.

Nhìn chung, Sinner vẫn là Sinner của mọi khi, có lẽ năng động hơn và ít sợ hãi hơn khi rời bỏ khu vực an toàn làm nền tảng cho các chiến thắng của mình.

Auger-Aliassime luôn tìm thấy sự thoải mái khi thi đấu trong nhà. Trước sức mạnh Sinner, anh phản ứng bằng một lập luận tốt: những cú đánh thú vị, tốc độ và nhịp điệu.

Auger-Aliassime bất lực trước sức mạnh Sinner. Ảnh: EFE

Dù vậy, anh biết rằng cơ hội của mình về cơ bản là chịu đựng và chỉ hy vọng đối thủ có thể gặp phải một trở ngại về thể chất nào đó. Nếu không, không thay đổi được gì.

Sự chịu đựng của Auger-Aliassime đáng khen ngợi, nhưng không đủ. Sinner lướt đi và tấn công quyết đoán, mạnh mẽ, mở góc và tận dụng tối đa những cú giao bóng của mình.

Sinner chỉ mất 3 điểm trong set đầu tiên và cũng không cho phép đối thủ phản kháng trong set tiếp theo. Điều anh khát khao đã thành hiện thực: Masters 1000 đầu tiên trong năm, và thứ 5 trong sự nghiệp.

Bất cứ nơi nào Auger-Aliassime đặt bóng, tay vợt 24 tuổi đều có mặt. Đơn giản, anh và Alcaraz kết thúc trận bằng cách bẻ gãy ý chí của các đối thủ. Tần suất thi đấu của cả hai cao đến mức sớm hay muộn, những người khác đều phải chịu thua.

Vượt ra vùng an toàn

Kết thúc trận chung kết Paris Masters 2025, Sinner ăn mừng với vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, không một chút dấu vết của sự phấn khích. Anh tham vọng nhiều hơn nữa. Mọi thứ đều chưa đủ đối với anh.

Phong cách của Novak Djokovic, chiều sâu của Ivan Lendl, cựu huyền thoại Tiệp Khắc. Đó là sự tổng hợp mà giới chuyên môn nhận định về Sinner.

Sinner không ngừng cải thiện lối đánh. Ảnh: EFE

Gần đây anh gặp chút khó khăn: cơ gân kheo, hông, chuột rút (lý do bỏ cuộc ở Thượng Hải). Không quan trọng. Anh luôn bình thản để thi đấu với hiệu suất cao nhất. Từ Vienna (ATP 500) đến Paris, niềm vui nhân đôi với anh.

“Chúng tôi từng chơi FIFA khi mới 16 hay 17 tuổi… Bây giờ, tôi xin ngả mũ trước tất cả những gì Jannik đã cải thiện kể từ đó”, Auger-Aliassime gửi thông điệp cho nhà vô địch.

Khi thi đấu trong nhà, hiện tại không ai mạnh hơn anh. “Giải này giúp tôi hiểu cách cơ thể mình hoạt động”, anh nói. “Tôi chỉ cố gắng cống hiến hết mình mỗi ngày và ở mỗi giải đấu, thoát ra khỏi vùng an toàn của mình”.

Sinner giành được 26 chiến thắng liên tiếp trong nhà, vượt qua kỷ lục cá nhân của Pete Sampras (25). Anh đến Turin để chinh phục cột mốc của Ivan Lendl (29); chờ đến năm 2026 để cố gắng bắt kịp Roger Federer (33) và Djokovic (35). Xa hơn là John McEnroe (47).

Trước hết, anh đặt mục tiêu vô địch ATP Finals trước khán giả nhà ở Turin, để lần thứ hai liên tiếp kết thúc năm với ngôi số 1 thế giới.