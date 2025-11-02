Highlights Jannik Sinner 2-0 Felix Auger Aliassime:

Jannik Sinner mở màn trận chung kết Paris Masters 2025 đầy tự tin trước Felix Auger-Aliassime. Ngay trong game giao bóng đầu tiên của đối thủ, tay vợt người Ý xuất sắc giành break point, tạo lợi thế sớm.

Jannik Sinner đánh bại Auger-Aliassime ở chung kết - Ảnh: US Open, Paris Masters

Duy trì phong độ ổn định, Sinner thi đấu chắc tay trong các game cầm giao bóng và khép lại set 1 với chiến thắng 6-4.

Sang set 2, Auger-Aliassime vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Canada liên tục kéo dài các pha bóng, buộc Sinner phải căng sức trong từng điểm số.

Thế trận giằng co khiến set đấu phải bước vào loạt tie-break định mệnh. Tại đây, bản lĩnh của hạt giống số 2 được thể hiện rõ khi Sinner chơi cực kỳ tỉnh táo, giành chiến thắng 7-4 để đăng quang Paris Masters lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Jannik Sinner lần đầu đăng quang Paris Masters - Ảnh: US Open, Paris Masters

Danh hiệu này không chỉ giúp Sinner hoàn tất bộ sưu tập Masters, mà còn đưa anh soán ngôi số 1 thế giới của Carlos Alcaraz – một cột mốc lịch sử cho quần vợt Ý và cho hành trình trưởng thành phi thường của tay vợt 24 tuổi.