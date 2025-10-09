Trận giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Qatar tại UAE là bài kiểm tra quan trọng cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Trước “quân xanh” chất lượng, U23 Việt Nam thu được nhiều kết quả, từ đó có sự điều chỉnh, hoàn thiện hướng tới chiến dịch SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày tập luyện tại Hà Nội, sau đó có 2 buổi tập tại UAE. Về mặt lực lượng, ngoài sự chia tay đáng tiếc với Xuân Tiến và Ngọc Mỹ vì chấn thương, U23 Việt Nam có tới 8 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam có trận đấu bổ ích. Ảnh: VFF

Dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể gắn kết, hiểu rõ triết lý, lối chơi của HLV trưởng Kim Sang Sik. Các cầu thủ trẻ cũng rất khao khát được thể hiện mình, nhằm ghi điểm để giành suất dự SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

“Hai trận đấu trên đất bạn là thời cơ vàng để kiểm tra phong độ và đánh giá một số gương mặt tiềm năng. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi vẫn là HCV SEA Games 33 và một chiến dịch ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Tất cả đang hướng đến điều đó với sự quyết tâm cao nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Đánh giá về hai trận gặp U23 Qatar, ông Vinh cho biết: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này giúp Ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang Sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.

HLV Đinh Hồng Vinh có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ được thể hiện ở trận gặp U23 Qatar, trong đó tân binh Vadim Nguyễn là gương mặt gây được sự chú ý. Tiền vệ CLB SHB Đà Nẵng là một trong ba cầu thủ Việt kiều ở U23 Việt Nam, bên cạnh Viktor Lê và Đỗ Thành Trung.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar diễn ra vào lúc 22h ngày 9/10 trên sân 321Sports, UAE.