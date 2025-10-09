"Tôi biết hiện tại đang có rất nhiều ồn ào liên quan tới bóng đá Malaysia liên quan tới việc hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch, nhưng đó không phải chuyện của chúng tôi. Tuyển Malaysia chỉ chú trọng vào việc thi đấu tốt và không bận tâm đến những yếu tố bên ngoài", HLV Peter Cklamovski khẳng định.

Trước khi có thể phải nhận án phạt xử thua 0-3 của AFC trong hai trận thắng tuyển Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0), Malaysia hiện vẫn đứng đầu bảng F tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia.

Việc 7 cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị FIFA cấm thi đấu 1 năm khiến tuyển Malaysia đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tthuyền trưởng tuyển Malaysia nói thêm về cuộc gặp với Lào: "Dù Malaysia đang hơn Lào đến 62 bậc trên BXH FIFA nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể cống hiến hết mình cho trận đấu.

Nếu phòng ngự tốt, chúng tôi tạo cơ hội ghi bàn. Khi có bóng, đội phải biết cách khai thác khoảng trống và sẽ dồn ép Lào để ghi bàn. Malaysia trước tiên sẽ hướng đến việc giữ sạch lưới nhà, rồi mới tính đến chuyện chọc thủng lưới đối phương. Chúng tôi sẵn sàng có một trận đấu tuyệt vời, và dĩ nhiên là rất tự tin giành chiến thắng".

Trận Malaysia vs Lào diễn ra vào vào lúc 19h ngày 9/10 trên SVĐ Quốc gia Lào.