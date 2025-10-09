Cẩn trọng

Nhìn qua các trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam từ giao hữu đến vòng loại Asian Cup 2027, có thể thấy HLV Kim Sang Sik vẫn đề cao sự chắc chắn lên hàng đầu.

Điển hình như trận ra quân ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Lào, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tung vào sân lực lượng gần như “chiến” nhất và chỉ sử dụng 1 tân binh Minh Khoa trong đội hình xuất phát, bất chấp ở lần tập trung hồi tháng 3/2025 có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ trẻ.

HLV Kim Sang Sik ưu tiên sự chắc chắn. Ảnh: Hữu Hà

Tương tự như thế, trận giao hữu cũng diễn ra trong tháng 3 với Campuchia trên sân Gò Đậu, HLV Kim Sang Sik cũng dùng toàn bộ 11 cựu binh ở đội hình xuất phát.

Cũng bởi thế, bất chấp Nepal là đối thủ không được đánh giá cao, vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn dùng lực lượng gồm nhiều cựu binh hòng đảm bảo mục tiêu chiến thắng.

Phải thử

Dù HLV Kim Sang Sik đề cao sự chắc chắn, tuy nhiên có thể trận đấu gặp Nepal điều đó sẽ được giảm bớt và đồng nghĩa tuyển Việt Nam xuất trận với lực lượng cân bằng hơn giữa cựu – tân binh.

Có 2 lý do để chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi. Đầu tiên nằm ở danh sách tập trung cho 2 trận đấu gặp Nepal ông Kim Sang Sik đã gọi tới gần 1 đội hình gồm những cầu thủ U23 nên bắt buộc phải dùng.

Nhưng khả năng cao vẫn sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ cho trận đấu gặp Nepal. Ảnh: Hữu Hà

Điều thứ 2 nằm ở lý do chuyên môn, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã và đang chơi tốt, có phong độ cao thời gian qua từ cấp CLB cho tới các giải đấu vừa tham dự, trong khi nhóm cựu binh thì ngược lại.

Sự quá tải của Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến là minh chứng để buộc HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng thay vì cố gắng, mạo hiểm với đôi chân các học trò, nên cơ hội cho các cầu thủ trẻ là tương đối cao.

Vì lý do đã nói, trận đấu gặp Nepal khả năng cao HLV Kim Sang Sik sẽ sắp xếp cầu thủ trẻ ở mỗi tuyến bên cạnh các đàn anh giàu kinh nghiệm khác.

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik điền tên thủ môn Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Khang và tiền đạo Thanh Nhàn vào sơ đồ 3-4-3 cho trận đấu gặp Nepal lúc 19h30 tối nay trên sân Gò Đậu.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Tiến Anh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Bùi Tiến Dũng, Cao Quang Vinh, Hoàng Đức, Xuân Bắc, Văn Khang, Tiến Linh, Thanh Nhàn.

Dự đoán: Tuyển Việt Nam thắng 4-0