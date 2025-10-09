Cục diện tại bảng F có thể xáo trộn hoàn toàn một khi Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu". Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều này, tuyển Việt Nam và Nepal đều phải làm hết sức để có được kết quả tốt nhất trong 2 trận đấu trong tháng 10, thuộc khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trước trận đấu, Nepal chỉ có một buổi tập tại TP.HCM. Trong danh sách sang Việt Nam, hai cái tên nổi bật nhất của Nepal là thủ môn đội trưởng Kiran Chemjong và tiền đạo Anjan Bista.

Kiran Chemjong là gương mặt dày dạn kinh nghiệm với 107 lần khoác áo đội tuyển, được xem là biểu tượng của bóng đá Nepal suốt hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, Anjan Bista hiện là chân sút chủ lực của Nepal với 13 bàn thắng sau 70 lần ra sân.

Nepal không được đánh giá cao.

Dù thể hiện quyết tâm cao, nhưng Nepal không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam. Hồi tháng 6, ngay cả khi có sự chuẩn bị tốt hơn thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Matt Ross vẫn thúc thủ 1-2 trước Lào - một đội bóng yếu ở khu vực Đông Nam Á.

Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang rất tự tin giành trọn vẹn 6 điểm trước Nepal. Chỉ khi giành chiến thắng hai trận gặp Nepal, “Những chiến binh sao vàng” mới mở ra cơ hội đi tiếp ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Giới chuyên môn đánh giá, tuyển Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức là có thể đánh bại được Nepal, thậm chí thắng đậm. Ngoài lợi thế sân nhà, cầu thủ Việt Nam có đẳng cấp cao hơn, và chơi ngày càng tốt dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Gặp đối thủ có chất lượng trung bình, đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình mới ở tuyển Việt Nam. Vì thế, không bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng nhiều cầu thủ U23.

Thủ thành Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc… đều sẵn sàng thi đấu, nhiều người lần đầu được khoác áo ĐTQG Việt Nam đang rất rất quyết tâm.

Được thi đấu cho tuyển Việt Nam luôn là vinh dự, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thể hiện, nhằm ghi điểm, cạnh tranh suất dự SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, tất cả phải nỗ lực hết sức, làm tốt nhất từng tình huống, từng giờ, từng phút trên sân. Đây cũng là điều mà HLV Kim Sang Sik chờ đợi, kỳ vọng vào sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, bên cạnh mục tiêu chiến thắng.

Tuyển Việt Nam gần như chắc chắn chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ. Trong khi đó, Nepal khả năng chơi phòng ngự phản công để có 1 điểm.

Nhìn chung, tuyển Việt Nam không chịu quá nhiều áp lực cũng như đối mặt với những khó khăn khi đấu với Nepal. Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát với HLV Kim Sang Sik cùng các học trò, bởi vậy đây là trận mà đội chủ nhà phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chứ không đơn thuần chỉ là 3 điểm.

Trận tuyển Việt Nam vs Nepal lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, TP.HCM.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Quang Vinh, Hiểu Minh, Tiến Dũng, Phi Hoàng, Văn Khang, Hoàng Đức, Xuân Bắc, Đình Bắc, Tuấn Hải, Tiến Linh.