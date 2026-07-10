Mốc 80.000 km, tương đương khoảng 4-5 năm sử dụng với đa số ô tô cá nhân, được nhiều kỹ thuật viên xem là thời điểm xe bước vào đợt bảo dưỡng cấp lớn. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), hơn 30% các trường hợp cứu hộ trên đường cao tốc có nguyên nhân từ việc chủ xe bỏ qua các mốc bảo dưỡng quan trọng.

Tổ chức này còn cho biết thêm tuổi thọ linh kiện không chỉ phụ thuộc vào số kilomet đã vận hành mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách lái xe, điều kiện đường sá và khí hậu.

80.000km là mốc cấp độ bảo dưỡng lớn mà nhiều bộ phận sẽ cần phải thay thế. Ảnh: Team-BHP

Tại Việt Nam, thời tiết nóng ẩm, mật độ giao thông cao, thường xuyên phải dừng - khởi hành liên tục và tình trạng ngập nước ở nhiều đô thị khiến nhiều bộ phận xuống cấp nhanh hơn so với khuyến cáo trong điều kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Dưới đây là 5 bộ phận quan trọng mà chủ xe nên đặc biệt lưu ý khi đồng hồ ODO chạm mốc 80.000 km.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận chịu tải trọng của toàn bộ chiếc xe và tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên cũng là chi tiết hao mòn nhanh nhất. Trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, nhiều bộ lốp đã hết tuổi thọ khi xe chưa đạt 80.000km, đặc biệt nếu xe thường xuyên chạy đường xấu, chở nặng hoặc áp suất lốp không được duy trì đúng tiêu chuẩn.

Trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, nhiều bộ lốp đã hết tuổi thọ khi xe chưa đạt 80.000km. Ảnh: City Wide Towing

Dù một số dòng lốp cao cấp có thể đạt tuổi thọ trên 100.000km, nhưng nhiệt độ mặt đường cao vào mùa hè, cùng tình trạng ổ gà và mặt đường xuống cấp, thường khiến lốp mòn nhanh hơn.

Do đó, chủ xe nên kiểm tra độ sâu gai lốp, tình trạng nứt hông, phồng lốp hoặc mòn lệch. Đồng thời, cần đảo lốp định kỳ sau mỗi 8.000-10.000 km và kiểm tra áp suất ít nhất mỗi tháng để kéo dài tuổi thọ lốp.

Hệ thống phanh

Má phanh là chi tiết hao mòn tự nhiên, có tuổi thọ phổ biến từ 40.000-80.000km. Xe thường xuyên chạy trong đô thị đông đúc sẽ phải thay má phanh sớm hơn do phải rà phanh liên tục. Vì thế, khi xe đạt 80.000km, má phanh chắc chắn đã mòn và bắt buộc phải thay thế.

Xe thường xuyên chạy trong đô thị đông đúc sẽ phải thay má phanh sớm hơn do phải rà phanh liên tục. Ảnh: Ngô Minh

Các chuyên gia sửa chữa ô tô khuyến cáo, ngoài má phanh, người dùng cũng cần để ý hoặc yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra cả đĩa phanh. Thực tế, đĩa phanh tuy có tuổi thọ cao hơn, khoảng 120.000-160.000 km nhưng vẫn có thể bị cong vênh, xuất hiện gờ hoặc xước do nhiệt độ thay đổi liên tục.

Nếu xe xuất hiện các dấu hiệu như rung vô-lăng khi phanh, tiếng rít kim loại, bàn đạp phanh mềm hoặc quãng đường phanh dài hơn bình thường, cần đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra ngay. Ngoài ra, dầu phanh cũng nên được thay sau khoảng 2-3 năm vì dầu có khả năng hút ẩm, làm giảm hiệu quả phanh và tăng nguy cơ mất an toàn.

Dây curoa cam

Hiện nay, không phải mẫu xe nào cũng sử dụng dây curoa cam, nhiều động cơ hiện nay đã chuyển sang xích cam có tuổi thọ dài hơn. Tuy nhiên, với những xe vẫn sử dụng dây curoa cam, đây là hạng mục không nên bỏ qua khi xe đạt 80.000km. Nhiều hãng xe như Toyota hay Hyundai khuyến cáo thay dây curoa cam sau khoảng 80.000-100.000 km hoặc 5-7 năm, tùy từng mẫu xe.

Với những xe vẫn sử dụng dây curoa cam, đây là hạng mục không nên bỏ qua khi xe đạt 80.000km. Ảnh: Auto Stop

Nếu dây đai cam bị đứt khi động cơ đang hoạt động, pít-tông có thể va chạm với xu-páp, gây cong xu-páp, hỏng đầu xi-lanh, thậm chí phải đại tu động cơ với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Chính vì vậy, thay dây curoa cam đúng chu kỳ luôn rẻ hơn rất nhiều so với sửa chữa khi sự cố xảy ra.

Dầu hộp số

Dầu hộp số có nhiệm vụ bôi trơn, làm mát và truyền lực. Một số nhà sản xuất từng giới thiệu dầu hộp số có tuổi thọ rất dài, thậm chí là "trọn đời". Nhưng trong điều kiện giao thông thực tế tại Việt Nam, hộp số phải làm việc liên tục do xe thường xuyên dừng - chạy trong tình trạng ùn tắc, khiến dầu hộp số nhanh xuống cấp hơn.

Nhiều gara tại Việt Nam cũng khuyến nghị thay dầu hộp số sớm hơn nếu xe thường xuyên chạy trong nội đô. Ảnh: Setta Sornnoi

Chu kỳ thay dầu thường dao động từ 60.000-100.000km (hộp số tự động AT), 40.000-60.000km (hộp số vô cấp CVT), 60.000-80.000km (hộp số ly hợp kép DCT) và thường trên 80.000km (hộp số sàn MT).

Khi bảo dưỡng mốc 80.000km, kỹ thuật viên cần kiểm tra màu sắc dầu, độ sạch, tình trạng rò rỉ và sự xuất hiện của mạt kim loại. Nhiều gara tại Việt Nam cũng khuyến nghị thay dầu hộp số sớm hơn nếu xe thường xuyên chạy trong nội đô, chở tải nặng hoặc hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Hệ thống ống cao su, gioăng và phớt nắp máy

Sau khoảng 4-5 năm sử dụng, nhiều chi tiết bằng cao su như ống nước làm mát, gioăng nắp máy, phớt bugi... bắt đầu lão hóa do phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Chưa kể, khí hậu nóng ẩm, bụi bẩn và tình trạng ngập nước tại Việt Nam càng khiến cao su nhanh chai cứng, nứt hoặc mất khả năng làm kín.

Nhiều chi tiết bằng cao su như ống nước làm mát, gioăng nắp máy, phớt bugi... bắt đầu lão hóa do phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Ảnh: Gold Eagle

Nếu thấy vệt dầu loang lổ trên thành động cơ, hoặc nước làm mát bị rò rỉ dưới gầm xe, đã đến lúc phải thay thế các chi tiết cao su và gioăng máy. Chi phí thay các chi tiết này thường không quá lớn nhưng có thể giúp ngăn ngừa những hư hỏng nghiêm trọng như quá nhiệt động cơ, hao dầu hoặc hỏng gioăng quy-lát.

Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng 80.000km chỉ là cột mốc tham khảo, bởi nhu cầu bảo dưỡng còn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế. Xe thường xuyên chạy đường đèo, ngập nước, chở nặng hoặc hoạt động liên tục trong đô thị sẽ cần được kiểm tra sớm hơn. Tuy nhiên, với phần lớn ô tô sử dụng tại Việt Nam, đây vẫn được xem là "thời điểm vàng" để thực hiện một đợt bảo dưỡng toàn diện.

Việc kiểm tra và thay thế các bộ phận trên đúng thời điểm không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ xe mà còn giảm đáng kể nguy cơ hỏng hóc bất ngờ, đảm bảo an toàn khi vận hành và tiết kiệm chi phí sửa chữa trong dài hạn.

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