Ông N.M.T. (Hưng Yên) cho biết, theo điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 103/2024 của Chính phủ, việc tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức giao đất ở được căn cứ theo quy định của địa phương.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp người sử dụng đất đủ điều kiện được xem xét cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất lấn, chiếm theo điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.

Tuy nhiên, trước thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất vi phạm này, người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng diện tích đất Nhà nước được giao có thu tiền sử dụng đất.

“Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, diện tích đất đã được công nhận, giao đất hoặc nhận chuyển nhượng trước đó có được trừ vào hạn mức giao đất ở tại địa phương để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần đất lấn, chiếm hay không?”, ông N.M.T. đặt câu hỏi tới cơ quan thuế.

Người dân băn khoăn diện tích đất đã công nhận quyền sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng trước đó có được trừ vào hạn mức giao đất ở khi tính tiền sử dụng đất với phần đất lấn, chiếm hay không. Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên cho biết, theo nội dung câu hỏi, việc tính tiền sử dụng đất thuộc trường hợp được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 103/2024; điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.

Tại Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn, chiếm đất, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, hoặc sử dụng đất không đúng mục đích trên diện tích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì được xử lý theo quy định.

Cụ thể, điểm a khoản 3 Điều 139 quy định, trường hợp người đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về cách tính tiền sử dụng đất, Điều 11 Nghị định số 103/2024 quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất ở theo quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai.

Theo điểm a khoản 3 Điều 11, đối với phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai, tiền sử dụng đất được tính theo công thức:

Tiền sử dụng đất = Diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trong hạn mức giao đất ở x Giá đất ở quy định tại Bảng giá đất x 30%.

Theo Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên, việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai được thực hiện trên cơ sở cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính bằng phương thức điện tử liên thông từ cơ quan quản lý đất đai làm căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo nộp tiền gửi người nộp thuế, đồng thời chuyển/truyền thông báo cho cơ quan quản lý đất đai theo quy chế luân chuyển thông tin.

“Việc xác định vị trí, hạn mức và tính hợp pháp... của thửa đất không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế”, Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên nêu rõ.

Đối với trường hợp của ông N.M.T., cơ quan thuế đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý đất đai để được hướng dẫn cụ thể.