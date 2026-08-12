Chiều 12/8, xác nhận với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc cho biết trong 5 chú tiểu tại chùa Bầu, 4 người quê Khánh Hòa đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc. Người còn lại đã xác định được người thân và trở về với gia đình tại xã Yên Lạc.

5 chú tiểu bị đánh đã được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội và gia đình để đảm bảo an toàn.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc người đàn ông mặc áo nâu, cầm roi đánh một cháu nhỏ tại khu vực chùa Bầu gây xôn xao dư luận.

Hôm qua (11/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi, trú xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận toàn bộ hành vi.

Các quyết định tố tụng đối với Duy được thực hiện chỉ trong 1 ngày sau khi Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu có dấu hiệu bị đánh, trên cơ thể xuất hiện thương tích.

Toàn cảnh chùa Bầu

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu, cầm roi đánh một cháu nhỏ tại khu vực trong chùa Bầu. Hình ảnh trong clip khiến nhiều người bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ.