Tối 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi, trú xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Nguyễn Thế Duy hiện đang tu tập tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), thuộc tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc.

Cơ quan công an xác định, Duy là người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu gây thương tích. Tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu có dấu hiệu bị đánh, trên cơ thể xuất hiện thương tích.

Toàn cảnh chùa Bầu. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của người liên quan. Đồng thời, các cháu cũng được đưa đi giám định thương tích.