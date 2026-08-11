Cơ quan công an đã mời 7 người lên làm việc để lấy lời khai nhằm củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xác định, vụ việc xảy ra vào chiều 7/8 tại khu vực trước Công ty FoxLink, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận. Nhóm người tham gia ẩu đả được xác định là bảo vệ Công ty TTC.

Vụ ẩu đả tại Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin xác minh ban đầu, 16h chiều 7/8, ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1989, quê Cà Mau) sau khi nhậu xong thì đi xe máy đến Công ty FoxLink để đón vợ là bà Thái Ngọc Th. (SN 1989) về nhà. Do đã uống bia nên ông Đ. để xe cho bà Th. điều khiển, còn ông đặt xe công nghệ để về nhà.

Trong thời gian chờ xe, ông Đ. mâu thuẫn với tài xế xe công nghệ liên quan đến vị trí đón. Theo lời khai của ông Đ., tài xế có lời nói đe dọa sẽ dùng dao tấn công ông. Do đó, ông Đ. chạy vào phòng bảo vệ Công ty P.A. gần đó lấy một con dao.

Thấy sự việc, một bảo vệ của Công ty P.A. chạy theo và giật lấy con dao từ ông Đ. Bảo vệ này thông báo cho ông Khưu Minh Q. (SN 1982, bảo vệ của Công ty TTC) gần đó đến can thiệp.

Lúc này, ông Đ. có biểu hiện say xỉn, đứng chặn ô tô lưu thông trên đường nên ông Q. ngăn cản, dẫn tới hai bên cự cãi.

Ông Q. gọi cho nhóm bảo vệ của Công ty TTC gồm Đặng Hữu Ng. (SN 1989) và Nguyễn Hoàng H. (SN 1969) đến hỗ trợ.

Một lúc sau, bà Th. cùng một đồng nghiệp tên T. tan ca ra về. Tại khu vực cổng công ty, hai người này thấy ông Đ. và nhóm bảo vệ đang cự cãi, giằng co nên vào can ngăn.

Trong quá trình giằng co, xô đẩy, ông Đ. dùng chân đá ông Ng. Ông Ng. dùng tay, chân đánh ông Đ.; ông H. dùng tay và gậy đánh ông Đ. và cả ông T.

Sau đó, nhóm bảo vệ đã khống chế ông Đ. và đưa đến Công an phường Tân Thuận để trình báo.

Một phần diễn biến vụ việc được người xung quanh quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc khi cho rằng nhóm bảo vệ tham gia đánh hội đồng.