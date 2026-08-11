Chiều 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông xác nhận với VietNamNet, ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh clip lan truyền về việc người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại chùa Bầu.

Đại diện UBND phường Vĩnh Phúc xác nhận, từ trưa đến chiều nay, UBND phường tổ chức cuộc họp liên quan vụ việc nêu trên. Đồng thời, đại diện UBND phường cho biết, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV VietNamNet, sư thầy Thích Thanh Lâm - trụ trì chùa Bầu cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, ông cùng các sư thầy khác trong chùa đi vắng nên chưa nắm rõ nguyên nhân người đàn ông đánh các cháu.

“Sau khi về chùa, tôi hỏi lại thì được biết nguyên nhân ban đầu có thể do các cháu không gấp chăn màn nên xảy ra sự việc”, sư thầy Thích Thanh Lâm cho biết.

Chùa Bầu hạn chế người dân ra vào. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, theo trụ trì chùa Bầu, người đàn ông xuất hiện trong clip không phải là sư của chùa. Người này đến chùa với vai trò chấp pháp, không phải tu sĩ và cũng không có giấy tờ chứng minh là xuất gia.

Nói về những đứa trẻ đang được nhà chùa nuôi dưỡng, trụ trì chùa Bầu cho biết, đây là những cháu được gia đình gửi đến nhờ nhà chùa chăm sóc.

Toàn cảnh chùa Bầu. Ảnh: Đức Hoàng

"Nhà chùa nuôi dưỡng các cháu với mong muốn làm việc thiện, tích phúc, không nhằm mục đích kêu gọi ủng hộ. Qua sự việc, tất cả các sư trong chùa đều thấy rất buồn lòng”, trụ trì chùa Bầu chia sẻ.

Thượng toạ Thích Minh Nghiêm lên tiếng sau vụ trẻ bị đánh ở chùa Bầu Thượng toạ Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ yêu cầu chùa Bầu báo cáo, giải trình toàn bộ vụ việc cháu nhỏ bị người đàn ông mặc áo nâu đánh.

Một lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn để nắm bắt tình hình. Đoàn công tác sẽ làm việc với trụ trì chùa Bầu, chính quyền địa phương và cơ quan công an để xác minh cụ thể vụ việc, sau đó tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.

Ghi nhận của PV lúc 16h chiều nay tại chùa Bầu cho thấy, khu vực trong và ngoài chùa được kiểm soát chặt chẽ. Cổng chùa đã được đóng lại, người dân và khách vãng lai không được tự ý đi vào. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép tiếp cận bên trong chùa để phục vụ công tác xác minh.

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