Năm 2026, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày, từ 29/4 – 2/5 dương lịch. Đây là thời điểm lý tưởng để nhiều gia đình và nhóm bạn tranh thủ lên kế hoạch cho những chuyến đi biển, nghỉ dưỡng hoặc khám phá thiên nhiên.

Với ưu điểm là tối ưu chi phí và không cần lo nghĩ nhiều về lịch trình…, không ít du khách cũng lựa chọn đặt tour du lịch vào dịp này.

Tuy nhiên, đây là mùa cao điểm du lịch nên du khách cần ghi nhớ một số lưu ý quan trọng khi đặt tour để tránh bị lừa đảo, đảm bảo có chuyến vi vu chất lượng, hài lòng.

Xác định rõ nhu cầu du lịch

Trước khi có kế hoạch đặt tour, bạn nên lựa chọn điểm đến và thời gian du lịch hợp lý, đảm bảo đáp ứng được mong muốn và điều kiện của bản thân, gia đình.

Trong đó, bạn cũng cần xác định rõ xem thành viên nào sẽ tham gia, kinh phí cho chuyến đi là bao nhiêu để lựa chọn tour phù hợp như: tour ghép đoàn, tour riêng, tour tiết kiệm hay tour nghỉ dưỡng…

Đặt tour ở những đơn vị lữ hành uy tín

Khi đặt tour, bạn không nên chỉ quan tâm đến mức giá mà còn phải đặc biệt chú ý đến tên tuổi/uy tín của công ty/đơn vị lữ hành tổ chức tour.

Ngoài tham khảo đánh giá từ bạn bè, người thân hay những người quen từng sử dụng dịch vụ của đơn vị đó, bạn cũng cần đọc kỹ đánh giá từ các khách hàng qua nhiều nền tảng ứng dụng trực tuyến như Google, Facebook…

Bên cạnh đó, bạn nên kiểm tra cẩn thận giấy phép kinh doanh, hợp đồng tour… của đơn vị này.

Khi đặt tour du lịch, bạn nên chọn những đơn vị lữ hành uy tín. Ảnh: Huy Nguyễn

Hỏi kỹ về giá

Khi chọn được tour như mong muốn, bạn nên hỏi cặn kẽ về mức giá và các điều kiện kèm theo, ví dụ như bạn sẽ được miễn phí những gì, giá vé đã bao gồm ăn uống, lưu trú hay chưa.

Đặc biệt là khi đặt tour đi nước ngoài, bạn nên hỏi kỹ giá vé đã bao gồm tiền phí tham quan chưa vì vé tham quan các điểm du lịch ở một số nước rất cao.

Tìm hiểu chi tiết lịch trình

Khi đặt tour, du khách cần phải tham khảo kỹ lịch trình của tour xem có phù hợp với mong muốn và yêu cầu của mình hay không. Từ đó, bạn có thể chủ động tìm hiểu trước về các điểm đến và có sự chuẩn bị nhất định về những nơi bạn sẽ đi qua.

Trong quá trình nghiên cứu lịch trình mà đơn vị tour cung cấp, bạn cũng cần kiểm tra các yếu tố như loại hình phương tiện di chuyển, số lượng điểm đến, thời gian khám phá mỗi địa điểm bao lâu…

Từ đó, bạn sẽ biết được lịch trình tour có phù hợp với nhu cầu, sở thích hay sức khỏe… của bản thân hay không.

Kiểm tra dịch vụ lưu trú và ăn uống

Khi đặt tour, du khách sẽ được đơn vị tour cung cấp lịch trình và các thông tin về địa điểm lưu trú, ăn uống.

Du khách nên kiểm tra cụ thể về chất lượng, mức giá của nơi nghỉ ngơi, bữa ăn được giới thiệu trong lịch trình và cẩn thận xem đánh giá về các điểm đến này trước khi “chốt”.

Du khách cũng cần lưu ý đọc kỹ thông tin vì một số tour không cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống kèm theo hoặc chỉ phục vụ theo thực đơn cố định.

Lưu ý, để có chuyến đi vui vẻ, ý nghĩa, du khách cần xem xét kỹ các dịch vụ đi kèm khác thay vì chỉ quan tâm giá tiền.

Ngoài ra, bạn nên tránh đặt tour sát ngày nghỉ lễ để có thời gian tìm hiểu, tham khảo và lựa chọn các tour đúng yêu cầu và hạn chế việc tour tăng giá.

Bạn cũng cần trao đổi với đơn vị tour về chính sách hỗ trợ khách khi gặp vấn đề trong chuyến đi như hoãn chuyến bay, mất hành lý, sự cố thời tiết…