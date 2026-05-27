BSCKII Nguyễn Minh Thu, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết khi mật độ người bơi quá đông, tải lượng vi sinh vật trong nước như vi khuẩn, virus, nấm da có thể tăng lên đáng kể. Dù Clo được sử dụng để khử khuẩn nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào nồng độ, thời gian tiếp xúc và độ pH của nước hồ bơi.

“Nếu lượng người bơi quá đông, Clo bị tiêu hao nhanh, hệ thống lọc không xử lý kịp thì vi khuẩn, nấm và virus vẫn có thể tồn tại trong nước. Nước hồ không đạt tiêu chuẩn làm tăng nguy cơ lây lan bệnh qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp", bác sĩ Thu ngày 27/5 cảnh báo.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp viêm nang lông do Pseudomonas, nấm da thân, nấm kẽ… liên quan đến việc đi bơi.

Theo bác sĩ Thu, nhiều người thường gặp tình trạng da khô căng, ngứa ngáy hoặc sạm da sau khi bơi. Nguyên nhân là do độ pH của nước hồ bơi thường dao động từ 7,2-7,8, trong khi độ pH sinh lý của da chỉ khoảng 4,5-5,5. Sự chênh lệch này có thể thay đổi hệ vi sinh vật thường trú trên da, ảnh hưởng đến hoạt động của lớp sừng bảo vệ.

Nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, nhiều người tìm đến hồ bơi để giải nhiệt. Ảnh: Võ Thu

Ngoài ra, Clo dù cần thiết để khử khuẩn nhưng nếu nồng độ quá cao hoặc tiếp xúc lâu sẽ phá vỡ lớp lipid bảo vệ da, khiến da dễ khô, căng, dễ kích ứng. Về lâu dài, điều này có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, tăng nguy cơ viêm da, dị ứng.

“5 không” để bảo vệ da khi đi bơi mùa hè

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ghi nhớ “5 không” khi đi bơi trong mùa nắng nóng để hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh ngoài da.

Không xuống hồ bơi khi da đang có vết thương hở, có bệnh lý hoặc đang viêm. Những yếu tố này làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, nếu xuống bể bơi sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không mặc đồ bơi ướt quá lâu sau khi lên bờ. Môi trường ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, đặc biệt ở vùng da bị che phủ.

Không bỏ qua bước tắm tráng, đây là bước rất quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Theo bác sĩ Thu, tắm tráng trước khi bơi làm ẩm lớp sừng, giảm khả năng hấp thu nước hồ bơi và giảm hình thành chloramine (chất gây kích ứng mạnh). Sau bơi cần tắm lại ngay bằng nước sạch (trong vòng 5-10 phút) để loại bỏ Clo, muối và vi sinh vật. Nếu để lâu, các chất này tiếp tục gây kích ứng và phá vỡ pH da.

Không ngâm lâu trong hồ bơi hay biển: Mỗi lần bơi chỉ khuyến nghị từ 45-60 phút vì tiếp xúc nước kéo dài sẽ phá vỡ lipid lớp sừng và tăng mất nước qua da. Chưa kể, việc ngâm lâu sẽ làm tăng thời gian da tiếp xúc hóa chất/muối.

Không lạm dụng xà phòng sát khuẩn mạnh sau bơi vì có thể làm tổn thương thêm hàng rào bảo vệ da, dễ gây viêm nang lông.

Việc bôi kem chống nắng hay dưỡng ẩm trước và sau khi tắm tráng rất quan trọng. Tránh các yếu tố làm suy yếu hàng rào da trước bơi bằng cách không tẩy da chết, không peel, không dùng retinoid mạnh trước đó 24 - 48h. BSCKII Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương

Nếu sau khi bơi xuất hiện sẩn đỏ, mụn nước, ngứa dữ dội hoặc viêm nang lông kéo dài, người bệnh nên đi khám sớm.

Bác sĩ Thu cho biết, “chứng ngứa người bơi lội” thường biểu hiện bằng các dát đỏ, sẩn nhỏ, có thể kèm mụn nước và ngứa dữ dội vài giờ sau tiếp xúc với nước hồ. Trong khi đó, viêm nang lông thường xuất hiện dưới dạng sẩn đỏ hoặc sẩn mủ quanh nang lông, hay gặp ở vùng mặc đồ bơi như mông, đùi, lưng.

Người dân cần đến cơ sở chuyên khoa nếu tổn thương lan nhanh, ngứa nhiều ảnh hưởng giấc ngủ, có dấu hiệu bội nhiễm như đau, mủ, sốt hoặc kéo dài từ 5-7 ngày không cải thiện.