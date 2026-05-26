Thời tiết nắng nóng khiến tôi thường xuyên cảm thấy khát và mệt mỏi. Nhiều khi uống nước lọc không thấy “đã khát” nhưng uống bia lạnh lại có cảm giác sảng khoái, dễ chịu hơn nên tôi thường dùng bia để giải nhiệt sau khi đi ngoài trời về hoặc trong các cuộc gặp gỡ bạn bè. Thưa bác sĩ, uống bia có giúp giải nhiệt, bổ sung nước trong ngày hè hay không? (Lê Hùng - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tiến Công, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) tư vấn:

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, uống bia khiến bạn có cảm giác mát lạnh, đã cơn khát, giải nhiệt. Tuy nhiên, tác dụng thực tế của bia lại không như nhiều người mong đợi.

Bia chứa ethanol (cồn) là chất tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Khi vào cơ thể, cồn tạo cảm giác hưng phấn nhẹ, giúp người uống cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn và giảm khả năng kiểm soát lượng đồ uống nạp vào. Chính vì vậy, nhiều người có xu hướng uống nhiều bia hơn mà không nhận ra giới hạn của bản thân.

Bạn không nên uống quá nhiều bia ngày nắng nóng. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, khí CO2 trong bia tạo cảm giác mát lạnh, sảng khoái tức thì khi uống, khiến vị giác bị “đánh lừa”, làm bia trở nên dễ uống hơn nước lọc thông thường.

Tuy nhiên, cảm giác “dễ uống” không đồng nghĩa với việc bia tốt cho sức khỏe hay giải nhiệt hiệu quả. Trên thực tế, bia không giúp bù nước như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, cồn có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Nếu uống quá nhiều, người dùng có thể gặp tình trạng mệt mỏi, khô miệng, đau đầu là những dấu hiệu điển hình của mất nước và quá tải chuyển hóa.

Khi bạn dùng đồ uống có cồn, não bộ giảm cơ chế kiểm soát lượng nạp vào trong khi cơ thể vẫn âm thầm chịu áp lực chuyển hóa và điều hòa nội môi. Những tác động này không xuất hiện ngay lập tức mà tích lũy theo thời gian.

Vì vậy, trong những ngày trời nắng người dân nên nhớ 3 không:

- Thứ nhất, không dùng bia để thay nước giải khát vì cồn khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

- Thứ hai, không uống bia khi đang mệt, mất nước hoặc vừa lao động nặng ngoài trời do dễ làm tăng nguy cơ tụt huyết áp, say nắng.

- Thứ ba, không uống bia liên tục trong thời gian dài mà không bổ sung nước lọc và điện giải.

Quan niệm uống bia giải nhiệt ngày hè là không hợp lý. Thay vào đó, chúng ta nên uống nước đầy đủ theo nhu cầu, tăng lượng nước uống khi phải ở ngoài trời nắng và ra mồ hôi nhiều.

Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,5-2 lít tùy thể trạng; hạn chế rượu bia, đặc biệt trong các cuộc vui kéo dài; đồng thời uống xen kẽ nước lọc khi sử dụng bia để giảm nguy cơ mất nước.

