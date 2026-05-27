Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, ngày nắng nóng nhu cầu giải nhiệt bằng tắm càng cao hơn. Tuy nhiên, nhiều thời điểm tắm gây hại cho cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến các biến cố sức khỏe.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo 4 thời điểm dù nóng nực, khó chịu cũng không được tắm:

Xem nhanh:
  • 1. Sau khi hoạt động ngoài trời hoặc vận động nhiều
  • 2. Khi cơ thể đang mệt hoặc mất nước
  • 3. Tối khuya
  • 4. Ngay sau khi ăn no
1. Sau khi hoạt động ngoài trời hoặc vận động nhiều

Lúc này, cơ thể đang ở trạng thái tăng thân nhiệt, tim đập nhanh và mạch máu giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu tắm ngay, nhất là bằng nước lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ khiến mạch máu co lại nhanh chóng, làm rối loạn điều hòa thân nhiệt và tăng gánh nặng cho tim mạch.

Người tắm lúc này có thể bị choáng váng, tụt huyết áp, đau đầu, hồi hộp hoặc khó thở. Với người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc người lớn tuổi, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ có thể tăng lên.

Vì vậy, sau khi đi nắng về, người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khoảng 15-30 phút, lau khô mồ hôi, bổ sung nước rồi mới tắm.

nang nong.png
Người dân lưu ý không tắm sau khi hoạt động ngoài trời nhiều, có cảm giác mệt mỏi.
2. Khi cơ thể đang mệt hoặc mất nước

Nếu một người mệt lả, chóng mặt, khô miệng, tim đập nhanh hoặc đổ nhiều mồ hôi, đó là dấu hiệu cơ thể chưa ổn định tuần hoàn và thân nhiệt.

Tắm lúc này dễ làm tụt huyết áp, gây choáng hoặc rối loạn nhịp tim. Người cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch cần đặc biệt thận trọng.

3. Tối khuya

Tắm khuya, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường giảm, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể co mạch để giữ nhiệt, từ đó dễ gây đau đầu, đau vai gáy hoặc làm nặng thêm tình trạng đau nửa đầu.

Ở người bị xơ vữa mạch máu, thoái hóa cột sống hoặc bệnh tim mạch, hiện tượng co mạch còn có thể làm giảm lưu thông máu, tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

4. Ngay sau khi ăn no

Sau bữa ăn, máu tập trung nhiều cho hệ tiêu hóa. Nếu tắm ngay, tuần hoàn máu có thể bị thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và khiến cơ thể dễ mệt, chóng mặt. Mọi người nên đợi ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau ăn mới nên tắm.

Bác sĩ Hoàng khuyên người dân nên dùng nước mát vừa phải hoặc nước ấm nhẹ, tránh nước quá lạnh và không nên tắm quá lâu. Khi tắm, mọi người lưu ý không nên xả nước từ trên đầu xuống, nên làm ướt vùng chân, tay trước để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ, tránh gặp phải các biến chứng về sau.

3 sai lầm khi dùng điều hòa ngày nắng nóng
3 sai lầm khi dùng điều hòa ngày nắng nóng
Nắng nóng kéo dài khiến điều hòa được bật liên tục trong nhiều gia đình và văn phòng. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này sai cách có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ sốc nhiệt, mất nước đến bệnh hô hấp và tim mạch.
3 không khi uống bia giải khát ngày nắng nóng
3 không khi uống bia giải khát ngày nắng nóng
Nhiều người cho rằng uống bia lạnh trong ngày nắng nóng giúp giải khát, dễ chịu hơn nước lọc. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến cơ thể mất nước, tăng gánh nặng cho tim mạch.