1. Sau khi hoạt động ngoài trời hoặc vận động nhiều Lúc này, cơ thể đang ở trạng thái tăng thân nhiệt, tim đập nhanh và mạch máu giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu tắm ngay, nhất là bằng nước lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ khiến mạch máu co lại nhanh chóng, làm rối loạn điều hòa thân nhiệt và tăng gánh nặng cho tim mạch. Người tắm lúc này có thể bị choáng váng, tụt huyết áp, đau đầu, hồi hộp hoặc khó thở. Với người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc người lớn tuổi, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ có thể tăng lên. Vì vậy, sau khi đi nắng về, người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khoảng 15-30 phút, lau khô mồ hôi, bổ sung nước rồi mới tắm. Người dân lưu ý không tắm sau khi hoạt động ngoài trời nhiều, có cảm giác mệt mỏi.

2. Khi cơ thể đang mệt hoặc mất nước Nếu một người mệt lả, chóng mặt, khô miệng, tim đập nhanh hoặc đổ nhiều mồ hôi, đó là dấu hiệu cơ thể chưa ổn định tuần hoàn và thân nhiệt. Tắm lúc này dễ làm tụt huyết áp, gây choáng hoặc rối loạn nhịp tim. Người cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch cần đặc biệt thận trọng.

3. Tối khuya Tắm khuya, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường giảm, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể co mạch để giữ nhiệt, từ đó dễ gây đau đầu, đau vai gáy hoặc làm nặng thêm tình trạng đau nửa đầu. Ở người bị xơ vữa mạch máu, thoái hóa cột sống hoặc bệnh tim mạch, hiện tượng co mạch còn có thể làm giảm lưu thông máu, tăng nguy cơ biến cố tim mạch.