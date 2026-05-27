Lúc này, cơ thể đang ở trạng thái tăng thân nhiệt, tim đập nhanh và mạch máu giãn ra để tỏa nhiệt. Nếu tắm ngay, nhất là bằng nước lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ khiến mạch máu co lại nhanh chóng, làm rối loạn điều hòa thân nhiệt và tăng gánh nặng cho tim mạch.
Người tắm lúc này có thể bị choáng váng, tụt huyết áp, đau đầu, hồi hộp hoặc khó thở. Với người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc người lớn tuổi, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ có thể tăng lên.
Vì vậy, sau khi đi nắng về, người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát khoảng 15-30 phút, lau khô mồ hôi, bổ sung nước rồi mới tắm.
Nếu một người mệt lả, chóng mặt, khô miệng, tim đập nhanh hoặc đổ nhiều mồ hôi, đó là dấu hiệu cơ thể chưa ổn định tuần hoàn và thân nhiệt.
Tắm lúc này dễ làm tụt huyết áp, gây choáng hoặc rối loạn nhịp tim. Người cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch cần đặc biệt thận trọng.
Tắm khuya, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường giảm, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể co mạch để giữ nhiệt, từ đó dễ gây đau đầu, đau vai gáy hoặc làm nặng thêm tình trạng đau nửa đầu.
Ở người bị xơ vữa mạch máu, thoái hóa cột sống hoặc bệnh tim mạch, hiện tượng co mạch còn có thể làm giảm lưu thông máu, tăng nguy cơ biến cố tim mạch.
Sau bữa ăn, máu tập trung nhiều cho hệ tiêu hóa. Nếu tắm ngay, tuần hoàn máu có thể bị thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến tiêu hóa và khiến cơ thể dễ mệt, chóng mặt. Mọi người nên đợi ít nhất 30 phút đến 1 giờ sau ăn mới nên tắm.
Bác sĩ Hoàng khuyên người dân nên dùng nước mát vừa phải hoặc nước ấm nhẹ, tránh nước quá lạnh và không nên tắm quá lâu. Khi tắm, mọi người lưu ý không nên xả nước từ trên đầu xuống, nên làm ướt vùng chân, tay trước để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ, tránh gặp phải các biến chứng về sau.