Theo lộ trình của Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc thay thế cho xăng khoáng A95 từ 1/6 tới. Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng các loại xăng khác sẽ “biến mất”, đặc biệt với những xe đời cũ hoặc người dùng còn e dè với nhiên liệu pha ethanol.

Tuy nhiên trên thực tế, ngoài xăng E10, người dân vẫn còn một lựa chọn khác là xăng E5 RON92.

Xăng E5 cũng là xăng sinh học, được pha trộn giữa 95% xăng khoáng truyền thống (loại RON92) và 5% cồn sinh học ethanol.

Loại xăng này bắt đầu được bán thí điểm từ cuối năm 2015 và chính thức bán đại trà trên toàn quốc từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, đây sẽ là loại xăng tiếp tục được duy trì kinh doanh đến hết năm 2030 trước khi nhường chỗ hoàn toàn cho các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol cao hơn.

Trong khi đó, xăng khoáng thuần túy như RON95-V hay RON95-III theo cách gọi trước đây gần như sẽ không còn được bán độc lập nếu không pha ethanol.

Trước đó, Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025 có nêu rõ lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn đầu, từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì lưu hành trên thị trường để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ sẽ bắt buộc chuyển sang xăng E10.

Giai đoạn tiếp theo, xăng E5 RON 92 vẫn được phép sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh đến hết ngày 31/12/2030 trước khi dần bị thay thế bằng các loại nhiên liệu có tỷ lệ phối trộn và tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.

Ngoài xăng E10, người dùng ô tô xe máy có thể có sự lựa chọn khác là xăng E5. Ảnh: Nguyễn Huế

Những ngày vừa qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, việc bắt buộc sử dụng xăng E10 từ 1/6 đang tạo ra nhiều tranh luận trái chiều trong cộng đồng người dùng ô tô, xe máy.

Một số ý kiến lo ngại xe có hiện tượng hụt ga hoặc hao nhiên liệu hơn, đặc biệt với xe cũ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng các mẫu xe sản xuất từ khoảng năm 2010 trở lại đây hoàn toàn có thể vận hành bình thường với E10.

Giới chuyên gia cho rằng, phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay đều đã được thiết kế để tương thích với nhiên liệu sinh học pha ethanol. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm đáng kể các khí thải gây hại như CO, HC và bụi mịn phát sinh trong quá trình đốt cháy, qua đó góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.

Bên cạnh yếu tố môi trường, nhiên liệu sinh học còn được đánh giá là giải pháp giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng quốc tế cũng như cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong những năm tới.

Nắp bình xăng của một chiếc BMW có ghi rõ các loại xăng sinh học được khuyến cáo sử dụng. Ảnh minh họa

Liên quan đến công suất đầu ra của động cơ, theo nghiên cứu, mức chênh lệch giữa xăng E10 và A95 chỉ khoảng 1-2%, không quá nhiều và khó nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường.

Tuy nhiên, rủi ro không nằm ở bản thân xăng E10 mà là việc sử dụng sai tiêu chuẩn nhiên liệu cho xe. Do vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ sách hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo từ hãng xem phương tiện của mình đáp ứng tiêu chuẩn Euro nào và có hỗ trợ nhiên liệu xăng sinh học như E5, E10 hay không.

Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, chủ xe vẫn nên theo dõi phản ứng của động cơ, đồng thời ưu tiên đổ xăng tại các hệ thống lớn để đảm bảo chất lượng nhiên liệu.

