Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những loại thịt “thân thiện” nhất với sức khỏe tim mạch là cá, thịt ngan, vịt bỏ da và các phần nạc của thịt đỏ chứ không phải thịt lợn hay gà vốn phổ biến trong bữa ăn hiện nay.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, không có loại thịt nào hoàn toàn “tốt” hay “xấu” - quan trọng là cách chọn, chế biến và ăn uống điều độ. Với người lớn tuổi, khi hệ tiêu hóa và khả năng trao đổi chất suy giảm, chọn đúng loại thịt có thể giúp duy trì sức khỏe và phòng bệnh hiệu quả.

1. Thịt cá - lựa chọn số một

Theo Cơ quan Nghiên cứu Y tế và Dinh dưỡng Quốc gia Australia, ăn cá ít nhất hai lần mỗi tuần giúp giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ và thoái hóa điểm vàng. Cá hồi, cá thu chứa nhiều axit béo Omega-3 giúp giảm mỡ máu và cải thiện tuần hoàn não. Protein trong cá cũng dễ hấp thu, rất phù hợp với người cao tuổi.

Thịt ngan, vịt được đánh giá cao. Ảnh: Ban Mai

2. Thịt thỏ - giàu đạm, ít béo

Thịt thỏ có hàm lượng chất béo chỉ bằng 1/5 so với thịt lợn nhưng lại giàu axit amin thiết yếu. Theo trang MedicineNet, thịt nạc, đặc biệt là thịt thỏ và cá, là nguồn đạm lý tưởng vì cung cấp năng lượng mà không làm tăng cholesterol. Loại thịt này rất tốt cho người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hay mỡ máu cao.

3. Thịt bò - bổ máu, tăng sức đề kháng

Thịt bò nạc chứa ít chất béo nhưng giàu sắt, kẽm và vitamin B12 - những chất cần thiết để phòng thiếu máu và tăng cường trí nhớ. Các chuyên gia khuyên nên chọn phần thăn hoặc bắp, hầm nhỏ lửa hoặc nấu chậm để giữ dinh dưỡng và hạn chế chất béo bão hòa.

4. Thịt vịt, ngan - thanh nhiệt, dưỡng âm

Nếu bỏ da, thịt vịt, ngan có lượng mỡ thấp hơn đáng kể so với thịt lợn hoặc cừu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trên trang Healthline, thịt vịt, ngan giàu sắt và vitamin nhóm B, giúp bổ máu, dưỡng phổi, đặc biệt thích hợp vào mùa thu đông. Các món vịt hấp hoặc hầm vừa ngon vừa dễ tiêu hóa.

5. Thịt chim bồ câu - bổ dưỡng, dễ tiêu

Dân gian có câu “ăn chim bồ câu bổ như nhân sâm”. Nhiều nghiên cứu tại châu Âu cũng ghi nhận thịt bồ câu chứa lượng protein cao, giàu sắt, kẽm và selen, hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau ốm. Thịt bồ câu mềm, ít béo, nên được hấp hoặc hầm để giữ nguyên dưỡng chất.

Vì sao thịt gà và lợn không có trong danh sách?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt lợn và thịt gà công nghiệp hiện nay chứa nhiều mỡ và cholesterol hơn so với trước đây, đặc biệt khi được chế biến bằng cách chiên, rán hoặc nướng ở nhiệt độ cao. Ăn nhiều dễ làm tăng nguy cơ béo phì, mỡ máu và bệnh tim mạch.

Bởi vậy, mọi người hãy ăn đa dạng các loại thịt, thay đổi mỗi tuần. Mỗi bữa, lượng thịt chỉ nên bằng kích thước lòng bàn tay, kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế các món chiên, nướng, dùng muối; ưu tiên hấp, luộc hoặc hầm để bảo vệ sức khỏe lâu dài.