1. Giàu dinh dưỡng “Khoai lang Nhật là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Davis cho biết. Theo Verywellhealth, một củ khoai lang Nhật cỡ trung bình chứa 100 calo, 24g carbohydrate, 4g chất xơ, 7g đường, 2g protein. Loại thực phẩm này cũng chứa rất nhiều vi chất dinh dưỡng. Một khẩu phần 130g có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin A hằng ngày, khoảng 40% vitamin C cùng kali và các chất chống oxy hóa có lợi. Khoai lang Nhật ngày càng phổ biến ở các nước. Ảnh: Japanesetaste

2. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột Chất xơ trong khoai lang Nhật giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, theo chuyên gia dinh dưỡng kiêm đầu bếp người Mỹ Sharniquia White. Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Đó cũng là một loại prebiotic, nghĩa là thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp chúng phát triển khỏe mạnh. Về lâu dài, một hệ vi sinh đường ruột đa dạng và được nuôi dưỡng tốt có thể giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, đồng thời cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

3. Có thể giúp ổn định đường huyết Carbohydrate phức hợp và chất xơ trong khoai lang Nhật được tiêu hóa chậm hơn, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. “Dù khoai lang chứa nhiều carbohydrate, các nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu”, đầu bếp White nói. Tuy nhiên, khẩu phần rất quan trọng - đặc biệt đối với người mắc tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít tinh bột hay keto. Với hầu hết mọi người, kết hợp khoai lang với chất đạm và chất béo tốt - chẳng hạn cá nướng và rau xào dầu ô liu - có thể giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn.