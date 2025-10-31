Theo Sina, dưới góc nhìn khoa học, gan lợn vừa là "kho dinh dưỡng” vừa tiềm ẩn không ít rủi ro nếu sử dụng sai cách.

Gan lợn chứa nhiều sắt, vitamin A và protein chất lượng cao, tăng cường sức khỏe mắt, da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Theo Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, 100g gan lợn có tới 4.972 microgam vitamin A và 22,6mg sắt - đủ cho một ngày của người trưởng thành. Do đó, ăn quá thường xuyên có thể khiến gan lợn biến thành “thủ phạm” gây bệnh.

Gan lợn mang nhiều "điều tiếng". Ảnh: Sohu

Trước hết, thừa vitamin A là vấn đề phổ biến khi ăn quá nhiều gan lợn. Vitamin A tan trong chất béo, dễ tích tụ trong gan, gây vàng da, chóng mặt, đau đầu; phụ nữ mang thai dùng quá liều có thể ảnh hưởng thai nhi. Mức an toàn là 3.000 microgam/ngày, tương đương 60g gan lợn. Người bình thường chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 60g.

Thứ hai, gan lợn chứa lượng cholesterol cao - 288mg trong 100g, gấp ba lần thịt nạc. Người bị mỡ máu cao nên hạn chế tối đa, chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng, mỗi lần không quá 50g.

Thứ ba, nguy cơ nhiễm kim loại nặng do gan là cơ quan giải độc. Để an toàn, người dân nên mua ở nơi có kiểm dịch, ngâm nước muối 30 phút và chần nước sôi 5 phút trước khi nấu; ăn kèm rau giàu vitamin C như ớt chuông, bông cải xanh giúp giảm hấp thu độc chất.

Thứ tư, người bị gout cần đặc biệt tránh vì gan lợn chứa 275mg purin/100g - cao hơn cả hải sản. Người bệnh chỉ nên ăn tối đa một lần mỗi tháng, luộc sơ và không uống nước canh.

Ngoài ra, không ăn gan lợn cùng lúc với uống cà phê và trà chứa tanin có thể làm giảm hấp thu sắt. Tốt nhất nên kết hợp gan lợn với thực phẩm giàu vitamin C như ớt xanh hoặc cà chua để tăng khả năng hấp thu.

Một số nhóm cần đặc biệt lưu ý: phụ nữ mang thai không nên ăn quá 100g mỗi tuần chia hai lần; người tập gym nên chọn ức gà thay thế, nếu dùng gan lợn thì nên ăn vào buổi trưa của ngày tập; trẻ em chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tháng, mỗi lần không quá 30g.

Cuối cùng, để ăn gan lợn "chuẩn", người trưởng thành khỏe mạnh hãy tuân thủ quy tắc: mỗi tuần 1 lần, mỗi lần không quá 600g, kết hợp 1 món rau giàu vitamin C. Khi chế biến, nên ngâm nước muối, chần lại nước sôi. Ăn điều độ, chọn nguồn sạch và chế biến đúng cách - đó là bí quyết để biến gan lợn thành món bổ chứ không hại.