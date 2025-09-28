Giá trị dinh dưỡng của đu đủ

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 145g đu đủ cắt miếng cung cấp 62 calo, 15g carbohydrate, 2,5g chất xơ, 11g đường, chưa đến 1g chất béo. Đu đủ chứa nhiều vitamin C hơn cam. Đây là chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, đu đủ nằm trong nhóm trái cây có hàm lượng magiê, vitamin A cao đồng thời mang đến vị ngọt nhẹ. Chính nhờ các lợi ích này, đu đủ được mệnh danh là “trái cây trường thọ”. Nhiều chuyên gia còn gọi đây là “loại trái cây số 1 của những người sống thọ nhất thế giới”.

Một số người không nên ăn đu đủ, đặc biệt là quả còn xanh. Ảnh: Ban Mai

Lợi ích sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Maya Feller nhận định: “Đu đủ là một lựa chọn tuyệt vời trong nhóm trái cây”. Bà cho biết đu đủ chứa nhiều hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng chống viêm và tốt cho sức khỏe con người.

Các chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm tác hại của các gốc tự do - những phân tử có hại được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tổn thương do gốc tự do có thể gây viêm và làm tăng nguy cơ ung thư hoặc các bệnh khác nhưng chất chống oxy hóa trong đu đủ có thể bảo vệ tế bào khỏi những tổn hại đó.

Màu vàng cam đặc trưng của đu đủ đến từ carotenoid, đặc biệt là beta-carotene - tiền chất tạo vitamin A và hoạt động như chất chống oxy hóa. Một loại carotenoid khác là lycopene, có thể giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Nghiên cứu cũng chỉ ra carotenoid trong đu đủ được cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn so với trong cà chua và cà rốt.

Ngoài ra, đu đủ chứa chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp hạ cholesterol. Lượng kali dồi dào trong đu đủ có thể giúp hạ huyết áp, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch. Một số phân tích còn cho rằng đu đủ có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ tác động đến phản ứng glucose và insulin.

Có nên ăn đu đủ hằng ngày?

“Hoàn toàn được”, chuyên gia Feller khẳng định. Gia đình bà ăn đu đủ mỗi ngày và kết quả xét nghiệm sức khỏe đều rất tốt. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh điều quan trọng là giữ chế độ ăn cân bằng: “Mỗi loại rau quả đều có đặc tính tuyệt vời riêng và phát huy tốt nhất khi được kết hợp đa dạng trong chế độ ăn. Nếu chỉ ăn đu đủ mà bỏ hẳn cam, chanh, kiwi, chuối, dứa, bạn sẽ bỏ lỡ các dưỡng chất từ những loại trái cây đó”.

Ngoài ra, những người mắc một số tình trạng sức khỏe nên tránh ăn đu đủ. Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh do chứa nhiều papain - một loại enzym có thể kích thích co thắt tử cung và gây hại cho thai nhi. Người bị dị ứng với mủ cao su cũng cần thận trọng, vì đu đủ xanh có chứa mủ có thể gây ngứa hoặc sưng. Những người đang dùng thuốc chống đông máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều đu đủ vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người có dạ dày nhạy cảm có thể bị tiêu chảy nếu ăn quá nhiều.