Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, bưởi rất tốt nhưng không thể thay thế hoàn toàn rau xanh trong khẩu phần hằng ngày.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Phòng khám Chuyên khoa Dinh dưỡng VIAM (Viện Y học Ứng dụng, Tổng Hội Y học Việt Nam) cho biết, bưởi thuộc nhóm trái cây có mật độ dinh dưỡng cao nhưng năng lượng thấp, phù hợp với đa số chế độ ăn lành mạnh.

Ít năng lượng nhưng giàu vi chất

Theo bác sĩ Thu, nửa quả bưởi cỡ trung bình chỉ cung cấp khoảng 52 kcal song lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất sinh học quan trọng.

Cụ thể, trong nửa quả bưởi trung bình có khoảng 13g carbohydrate, chủ yếu là đường tự nhiên, hấp thu chậm nhờ có chất xơ đi kèm; 2g chất xơ giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa; 1g protein, dù không nhiều nhưng vẫn tham gia vào cấu trúc mô và enzym.

Bưởi đặc biệt giàu vitamin, bao gồm:

Vitamin C (đáp ứng khoảng 43% nhu cầu/ngày) giúp tăng cường miễn dịch, tổng hợp collagen, làm lành vết thương và chống oxy hóa.

Vitamin A (khoảng 8% nhu cầu/ngày), chủ yếu ở dạng beta-caroten, có lợi cho thị lực và da.

Folate (vitamin B9) và thiamin (vitamin B1) cần thiết cho tạo máu, phân chia tế bào và chuyển hóa năng lượng.

Bưởi giúp giảm cân nhưng không thể thay rau. Ảnh: Trần Giang

Về khoáng chất, bưởi cung cấp kali giúp điều hòa huyết áp, nhịp tim; magie tham gia hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể.

Ngoài ra, bưởi còn chứa nhiều flavonoid như naringenin, lycopen và các polyphenol - những hợp chất có tác dụng chống viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

“Chính sự kết hợp giữa đặc tính ít năng lượng - giàu vi chất - giàu chất chống oxy hóa khiến bưởi trở thành loại trái cây rất có lợi cho sức khỏe tổng thể”, bác sĩ Thu nhấn mạnh.

Theo các nghiên cứu và thực hành lâm sàng, bưởi giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp; Tốt cho tim mạch, giúp giảm triglyceride, hạn chế xơ vữa động mạch; Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phù hợp cho người tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết thấp và khả năng cải thiện độ nhạy insulin.

Ngoài ra quả bưởi còn giúp giảm cân, nhờ hàm lượng chất xơ cao tạo cảm giác no lâu đặc biệt giảm nguy cơ sỏi thận, nhờ axit citric giúp hạn chế lắng đọng canxi.

Nên ăn bao nhiêu?

Bác sĩ Thu cho biết với người khỏe mạnh, lượng bưởi lý tưởng là khoảng 1/2-1 quả/ngày, tương đương 200-300g tép bưởi. Nên ăn cả múi, kể cả lớp màng trắng bao quanh tép bưởi (không nên ép lấy nước) vì đây là phần giàu chất xơ pectin, có lợi cho tiêu hóa và mỡ máu.

Thời điểm ăn phù hợp là sau bữa chính khoảng 30 phút hoặc dùng làm bữa phụ. Người muốn giảm cân có thể ăn 1/2 quả trước bữa chính 15-30 phút để giảm cảm giác thèm ăn. Với bưởi chua, nên súc miệng sau khi ăn và chờ khoảng 30 phút mới đánh răng để tránh mòn men răng.

Có nên ăn bưởi thay rau?

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, dù giàu vitamin và chất xơ, bưởi không thể thay thế vai trò của rau xanh, đặc biệt là rau lá đậm.

Lý do là bưởi vẫn chứa đường fructose tự nhiên, nếu ăn nhiều để thay rau có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, rau xanh cung cấp vitamin K, folate và nhiều hợp chất thực vật mà bưởi không có hoặc chỉ có rất ít. Ngoài ra, bưởi có tính axit nếu hấp thụ quá nhiều có thể gây kích ứng dạ dày hoặc trào ngược.

Vì vậy, bưởi chỉ nên được xem là trái cây bổ sung, không phải sự thay thế cho rau trong bữa ăn hằng ngày.

Đặc biệt, bác sĩ Thu cũng lưu ý người đang dùng thuốc chống đông, thuốc tim mạch, thuốc hạ mỡ máu (statin), thuốc huyết áp, thuốc chống lo âu, kháng histamine hoặc thuốc cấy ghép nội tạng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi thường xuyên.