Thận là cơ quan làm việc thầm lặng nhưng đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tổng thể. Mỗi ngày, thận lọc chất thải, cân bằng dịch trong cơ thể và giữ cho máu luôn sạch. Khi chức năng thận suy giảm, độc tố sẽ tồn lưu lâu hơn, gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều cơ quan khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 674 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với bệnh thận mạn tính.

Theo Times of India, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ hướng dẫn y tế, chế độ ăn uống hằng ngày của bạn có thể góp phần hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được xem là có lợi cho sức khỏe thận:

Bí đao

Bí đao là loại thực phẩm giàu nước và kali, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn mà không gây áp lực lên thận. Khác với các loại đồ uống đóng chai, nước ép bí đao bổ sung nước cho cơ thể mà không chứa đường hay natri bổ sung. Đặc tính thanh nhẹ của bí đao giúp nước tiểu lưu thông đều đặn, từ đó hạn chế sự tích tụ độc tố. Bí đao có thể được dùng ở dạng nấu chín nhẹ hoặc ép lấy nước tươi, đặc biệt phù hợp với những người dễ bị mất nước.

Tỏi là gia vị sẵn có ở hầu hết các gia đình. Ảnh: Ban Mai

Tỏi

Tỏi giúp giảm viêm và góp phần kiểm soát huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tổn thương thận. Ngoài ra, tỏi tạo hương vị đậm đà cho món ăn, nhờ đó giúp giảm lượng muối sử dụng trong chế biến. Việc hạn chế muối sẽ làm giảm áp lực lên hệ thống lọc của thận. Tỏi sống hoặc chỉ nấu sơ sẽ giữ được phần lớn các hợp chất có lợi.

Táo

Chất xơ hòa tan trong táo có khả năng liên kết với chất thải trong đường ruột và đào thải ra ngoài, từ đó làm giảm lượng độc tố cần được thận lọc khỏi máu. Bên cạnh đó, táo giúp ổn định đường huyết, hạn chế các đợt tăng đường đột ngột - yếu tố có thể gây tổn thương lâu dài cho các mạch máu nhỏ trong thận. Ăn táo cả vỏ giúp tận dụng tối đa lợi ích này.

Hạt rau mùi

Hạt rau mùi hỗ trợ quá trình tạo nước tiểu và giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa. Nhờ đó, tình trạng giữ nước được cải thiện và khối lượng công việc của thận được giảm bớt.

Súp lơ

Nhiều loại rau giàu dinh dưỡng nhưng chứa hàm lượng kali cao, có thể gây áp lực cho thận yếu. Súp lơ là ngoại lệ khi vừa giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa vừa có hàm lượng kali thấp. Ngoài ra, súp lơ còn hỗ trợ các con đường thải độc của gan, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng độc tố cho thận.