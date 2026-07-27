Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, Apple được cho là sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của hãng.

Thông tin này khiến không ít người dùng đang sử dụng iPhone 16 hoặc các thế hệ cũ phân vân giữa việc chờ đợi hay nâng cấp ngay.

Khoảng 2 tháng nữa, Apple được cho là sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: Fpt/YouTube

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thay đổi trong chiến lược sản phẩm của Apple, nguy cơ tăng giá và các thông tin rò rỉ mới nhất, việc chọn mua một chiếc iPhone 17 ở thời điểm hiện tại lại có thể là quyết định hợp lý hơn.

Dưới đây là 5 lý do đáng cân nhắc trước khi tiếp tục chờ đợi iPhone 18.

Giá iPhone 18 được dự báo tăng mạnh

Yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là giá bán. Theo nhiều nhà phân tích, iPhone 18 Pro có thể khởi điểm từ 1.299 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max được dự đoán có giá từ 1.399 USD. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là mức tăng khoảng 200 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí bộ nhớ và linh kiện lưu trữ ngày càng đắt đỏ, đặc biệt khi Apple phải đầu tư mạnh cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thiết bị.

Trong khi đó, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple thậm chí có thể vượt mốc 2.000 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Apple cũng đã bắt đầu điều chỉnh giá iPhone tại một số thị trường như Nhật Bản.

Điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang dần trở nên rõ ràng và có khả năng sẽ mở rộng sang nhiều quốc gia khác.

Ở chiều ngược lại, dòng iPhone 17 hiện vẫn được bán tại Mỹ và nhiều thị trường với mức giá niêm yết từ thời điểm ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, bắt đầu từ 799 USD.

Với nguy cơ giá iPhone tiếp tục leo thang trong thời gian tới, mua iPhone 17 ngay lúc này có thể giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Không phải mọi mẫu iPhone 18 đều ra mắt trong năm nay

Một thay đổi lớn khác của Apple là kế hoạch chia nhỏ lịch trình phát hành sản phẩm.

Theo nhiều nguồn tin, sự kiện tháng 9 tới sẽ chỉ dành cho iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập đầu tiên.

Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e giá rẻ và thế hệ iPhone Air 2 sẽ phải chờ đến mùa xuân năm 2027 mới xuất hiện.

Điều đó đồng nghĩa nếu người dùng đang chờ phiên bản kế nhiệm trực tiếp của iPhone 17 tiêu chuẩn, thời gian chờ sẽ kéo dài thêm nhiều tháng so với chu kỳ ra mắt truyền thống của Apple.

Với những ai đang có nhu cầu thay điện thoại ngay trong năm nay, việc tiếp tục sử dụng thiết bị cũ chỉ để chờ thêm gần nửa năm có thể không còn là lựa chọn tối ưu.

iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị cắt giảm cấu hình

Một số nguồn tin rò rỉ cho rằng Apple đang cân nhắc giảm thông số màn hình và sức mạnh xử lý trên iPhone 18 tiêu chuẩn nhằm kiểm soát chi phí sản xuất.

Nếu điều này xảy ra, mẫu máy mới có thể chia sẻ nhiều linh kiện hơn với phiên bản iPhone 18e giá rẻ, thay vì giữ khoảng cách rõ rệt như các thế hệ trước.

Dù có thông tin cho rằng RAM sẽ được nâng lên 9GB, các mẫu iPhone 18 cấp thấp vẫn được cho là sẽ không hỗ trợ hai tính năng mới của iOS 27 do giới hạn phần cứng.

Những thông tin này hiện vẫn chưa được Apple xác nhận, nhưng nếu hãng thực sự cắt giảm cấu hình trên các mẫu máy phổ thông, iPhone 17 hoặc iPhone 17e hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn về hiệu năng cũng như giá trị sử dụng, nhất là khi mức giá dự kiến của iPhone 18 sẽ cao hơn.

Nhiều nâng cấp trên iPhone 18 vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn

Không ít tính năng được kỳ vọng trên iPhone 18 Pro hiện vẫn chưa có cơ sở chắc chắn sẽ xuất hiện.

Chẳng hạn, tin đồn ban đầu cho rằng Apple sẽ loại bỏ Dynamic Island để chuyển sang thiết kế camera đục lỗ gần như đã mất dần sức hút khi không còn nhiều nguồn tin đáng tin cậy nhắc đến.

Đối với mẫu iPhone gập, camera ẩn dưới màn hình độ phân giải 24MP được cho là vẫn chưa sẵn sàng để thương mại hóa trong năm nay.

Tương tự, công nghệ màn hình gập "không còn nếp gấp" trên thực tế nhiều khả năng chỉ đạt đến mức "gần như không nhìn thấy" thay vì biến mất hoàn toàn.

Điều đó có nghĩa, nếu tiếp tục chờ đợi chỉ vì những lời đồn về các nâng cấp mang tính đột phá, người dùng vẫn có nguy cơ thất vọng khi sản phẩm chính thức được công bố.

Giá trị thu cũ đổi mới của iPhone hiện đang ở mức tốt

Một yếu tố thường bị bỏ qua là giá trị của chiếc iPhone đang sử dụng.

Thông thường, ngay sau khi Apple công bố thế hệ iPhone mới, giá thu cũ đổi mới và giá bán lại của các mẫu iPhone đời trước sẽ giảm đáng kể.

Điều này khiến người dùng vừa phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua thiết bị mới, vừa nhận lại ít tiền hơn khi bán hoặc đổi chiếc iPhone cũ.

Nói cách khác, nếu chờ đến khi iPhone 18 ra mắt mới quyết định nâng cấp, người dùng có thể phải chịu tác động kép về tài chính: giá mua tăng trong khi giá trị máy cũ lại giảm.

Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa dòng iPhone 18 sẽ không đáng mua. Apple nhiều khả năng vẫn sẽ mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng, AI và trải nghiệm sử dụng trên thế hệ mới.

Tuy nhiên, với những người đang sử dụng iPhone ra mắt trước năm 2025 và không có nhu cầu sở hữu mẫu iPhone màn hình gập, iPhone 17 vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Mức giá hiện tại dễ tiếp cận hơn, cấu hình vẫn đủ mạnh để sử dụng trong nhiều năm tới, đồng thời người dùng cũng tránh được nguy cơ tăng giá và sự chờ đợi kéo dài do chiến lược phát hành mới của Apple.

(Theo PhoneArena, MacRumors)