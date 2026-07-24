Apple vẫn chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, nhưng những dấu vết xuất hiện trong phiên bản beta mới nhất của iOS 27 đang khiến giới công nghệ ngày càng tin rằng ngày ra mắt của iPhone Ultra đã rất gần.

iPhone Ultra sẽ có cấu hình pin tương tự như các điện thoại gập khác. Ảnh: AppleTrack

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang chuẩn bị trình làng mẫu iPhone gập vào tháng 9 tới và nhiều khả năng thiết bị sẽ mang tên iPhone Ultra, dù công ty vẫn giữ im lặng về sản phẩm.

Phiên bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 27 mới đây đã mang đến bằng chứng thuyết phục nhất từ trước đến nay.

Mã nguồn hệ điều hành lần đầu tiên đề cập trực tiếp đến một chiếc iPhone sử dụng nhiều viên pin, điều chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu iPhone nào hiện nay.

Dấu vết trong iOS 27 củng cố kế hoạch ra mắt iPhone Ultra

Hầu hết smartphone màn hình gập dạng quyển sách trên thị trường đều được trang bị hai viên pin, mỗi nửa thân máy chứa một cell pin riêng nhằm tận dụng không gian bên trong thiết bị.

Nhiều tin đồn trước đó cũng cho rằng Apple sẽ áp dụng thiết kế tương tự trên chiếc iPhone gập đầu tiên.

Điều đáng chú ý là phiên bản beta thứ tư của iOS 27 gần như đã xác nhận thông tin này. Ban đầu, các chuyên gia của Macworld phát hiện những đoạn mã mới trong hệ điều hành, sau đó MacRumors cũng xác nhận sự tồn tại của các dòng mã liên quan đến một chiếc iPhone có nhiều pin.

Trong phần kiểm tra tình trạng pin (Battery Health), hệ điều hành xuất hiện các thông báo mới như: “Các viên pin trên iPhone này đang hoạt động bình thường”, hoặc “Tình trạng pin trên iPhone này đã suy giảm đáng kể”.

Đặc biệt hơn, còn có thông báo cảnh báo rằng một trong các viên pin không được xác minh là pin chính hãng Apple.

Việc Apple bổ sung những nội dung này là điều rất đáng chú ý bởi hiện nay không có bất kỳ mẫu iPhone nào sử dụng kiến trúc hai pin.

Điều đó đồng nghĩa các đoạn mã gần như chắc chắn được viết để chuẩn bị cho một thiết bị hoàn toàn mới, nhiều khả năng chính là iPhone Ultra.

Apple vốn nổi tiếng kín tiếng về các sản phẩm chưa công bố. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các lập trình viên thường xuyên phát hiện những tính năng hoặc thiết bị tương lai thông qua các phiên bản thử nghiệm của iOS.

Đây cũng không phải lần đầu tiên iOS 27 để lộ thông tin về chiếc iPhone màn hình gập. Ngay từ bản beta đầu tiên, giới phát triển đã phát hiện các đoạn mã liên quan đến khả năng nhận diện góc gập và nhiều chế độ hoạt động dành riêng cho màn hình có thể gập mở.

Sự xuất hiện liên tiếp của các chi tiết mới trong nhiều bản beta khác nhau cho thấy Apple đang hoàn thiện phần mềm để sẵn sàng hỗ trợ thiết bị mới ngay khi sản phẩm chính thức được giới thiệu.

Đây cũng là cách Apple thường chuẩn bị cho các dòng sản phẩm hoàn toàn mới nhằm đảm bảo hệ sinh thái hoạt động ổn định ngay từ ngày đầu bán ra.

Theo các nguồn tin rò rỉ, chiếc iPhone Ultra sẽ được trang bị hai viên pin có dung lượng định mức lần lượt là 1.921 mAh và 2.962 mAh, nâng tổng dung lượng lên khoảng 4.883 mAh.

Trên thông số thương mại, Apple nhiều khả năng sẽ công bố mức dung lượng làm tròn khoảng 5.000 mAh.

Con số này thấp hơn một số tin đồn trước đây từng cho rằng thiết bị sẽ sở hữu pin 5.800 mAh.

Dù vậy, mức 5.000 mAh vẫn được xem là khá ấn tượng đối với một smartphone màn hình gập.

Nếu so sánh với các mẫu điện thoại gập phổ biến trên thị trường hiện nay, dung lượng này đủ để đưa iPhone Ultra vào nhóm thiết bị có pin lớn.

Tuy nhiên, nó vẫn còn khoảng cách đáng kể so với nhiều smartphone gập của các hãng Trung Quốc đang sử dụng công nghệ pin silicon-carbon với dung lượng lên tới khoảng 6.660 mAh.

Bù lại, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào khả năng tối ưu hóa phần cứng và phần mềm nhằm kéo dài thời lượng sử dụng thực tế thay vì chỉ chạy đua về dung lượng pin.

Apple được dự báo sẽ nhanh chóng vượt Samsung trên thị trường điện thoại gập

Mặc dù gia nhập thị trường smartphone màn hình gập muộn hơn nhiều đối thủ, Apple được dự báo sẽ tạo ra tác động rất lớn ngay trong những năm đầu tiên.

Theo các dự báo mới nhất, Apple đang đặt mục tiêu xuất xưởng khoảng 10 triệu chiếc iPhone Ultra trong giai đoạn đầu mở bán.

Đây là con số đáng chú ý nếu đặt cạnh Samsung - hãng tiên phong trong lĩnh vực điện thoại gập, khi lượng máy gập của hãng Hàn Quốc trong năm nay được dự báo chỉ đạt khoảng 5,5-6 triệu thiết bị.

Các chuyên gia cho rằng sức mạnh thương hiệu, hệ sinh thái phần mềm cùng lượng người dùng iPhone trung thành sẽ giúp Apple nhanh chóng tạo lợi thế trong phân khúc cao cấp.

Không ít người dùng đã chờ đợi nhiều năm để sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập thay vì chuyển sang các thiết bị Android.

Trong khi đó, Samsung cũng đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Hãng được cho là đã đánh mất gần 14% thị phần điện thoại gập vào tay Motorola trong năm ngoái và nhiều dự báo nhận định thị phần của Samsung sẽ tiếp tục chịu sức ép khi Apple chính thức bước vào sân chơi này.

(Theo PhoneArena, MacRumors, Macworld)