Nhắc đến OpenAI, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến ChatGPT, GPT-5 hay những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến đang làm thay đổi cách con người làm việc và sáng tạo.

Thế nhưng vừa qua, công ty AI nổi tiếng lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác khi ra mắt loạt sản phẩm lưu niệm (merchandise), trong đó có một món đồ khiến không ít người phải bật cười: quả bóng rổ ChatGPT.

Quả bóng rổ ChatGPT. Ảnh: TechCrunch

Nếu chiếc bàn phím mini trị giá 230 USD được OpenAI giới thiệu như một "trung tâm điều khiển dành cho công việc với các AI agent", thì quả bóng rổ mang thương hiệu ChatGPT lại khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao một công ty AI lại bán bóng rổ?

Thông điệp phía sau quả bóng

Theo phần giới thiệu sản phẩm trên trang bán hàng, OpenAI cho biết quả bóng rổ là một phần của chiến dịch mang tên "Pause. Play. Prompt." (Tạm dừng. Chơi. Đặt câu lệnh).

Công ty mô tả đây là "một lời nhắc nhở hữu hình rằng sự sáng tạo không chỉ tồn tại trên màn hình máy tính".

Điều đáng chú ý là ngoài dòng mô tả ngắn gọn này, gần như không có bất kỳ thông tin nào khác về chiến dịch "Pause. Play. Prompt." xuất hiện trên website của OpenAI.

Vì vậy, nhiều người suy đoán rằng đây đơn giản là cách công ty khuyến khích người dùng bước ra khỏi màn hình, thay vì dành cả ngày để làm việc cùng Codex hoặc ChatGPT.

Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành công cụ đồng hành trong công việc, thông điệp "hãy nghỉ ngơi và vận động" có phần khá thú vị.

Ít nhất, điều đó cho thấy các công ty công nghệ cũng đang cố gắng thể hiện rằng họ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người dùng, thay vì chỉ khuyến khích mọi người ngồi trước máy tính nhiều giờ liên tục.

Ai mới là khách hàng thực sự của quả bóng ChatGPT?

Quả bóng rổ ChatGPT được bán với giá 70 USD. Nếu quy đổi theo cách hài hước của cộng đồng AI, số tiền này tương đương khoảng 56 triệu token đầu vào của GPT-5.

Đây là quả bóng được làm hoàn toàn bằng cao su, phù hợp để chơi ngoài trời nhờ khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn so với các loại bóng da vốn thường xuất hiện tại các sân bóng chuyên nghiệp.

Điều này cũng tạo nên một nghịch lý thú vị. Trong khi làn sóng AI tạo sinh đang khiến lượng điện năng tiêu thụ và lượng khí thải carbon của các tập đoàn công nghệ tăng mạnh, OpenAI lại bán một sản phẩm khuyến khích mọi người… ra ngoài chơi thể thao.

Dù mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, mức giá 70 USD vẫn bị xem là khá cao đối với một quả bóng cao su thông thường, đặc biệt khi giá trị cốt lõi của sản phẩm chủ yếu đến từ thương hiệu ChatGPT được in trên đó.

Có lẽ câu hỏi lớn nhất mà nhiều người đặt ra không phải là chất lượng của quả bóng, mà là đối tượng khách hàng mà OpenAI đang hướng đến.

Trong cộng đồng công nghệ tại Thung lũng Silicon, việc sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu AI có thể được xem là một cách thể hiện niềm yêu thích công nghệ. Tuy nhiên, ở ngoài "bong bóng" công nghệ đó, mọi chuyện có thể rất khác.

Không ít người cho rằng việc mang một quả bóng có logo ChatGPT đến sân bóng rổ công cộng sẽ dễ trở thành tâm điểm chú ý theo cách không mong muốn.

Với nhiều người, đây đơn giản là một món đồ lưu niệm để trưng bày hơn là một dụng cụ thể thao thực sự.

Nếu đây là món quà miễn phí được phát tại một hội nghị công nghệ, nó có thể mang tính hài hước hoặc sưu tầm. Nhưng khi được bán với giá 70 USD, câu chuyện lại trở nên khác hẳn.

Ở góc độ công bằng, OpenAI không phải công ty AI đầu tiên tung ra những sản phẩm thương mại gây nhiều tranh cãi.

Ngành công nghiệp AI vốn không nổi tiếng về khả năng tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có sức hút lớn ngoài phần mềm.

Minh chứng rõ nhất là Humane AI Pin - thiết bị từng được kỳ vọng sẽ thay thế điện thoại thông minh nhưng nhanh chóng thất bại trên thị trường sau thời gian ngắn ra mắt.

Vì thế, việc OpenAI thử nghiệm mở rộng sang các sản phẩm lưu niệm cũng không phải điều quá bất ngờ. Đây có thể chỉ là một cách để xây dựng hình ảnh thương hiệu và tạo thêm nguồn doanh thu từ những người hâm mộ.

Quả bóng rổ ChatGPT có thể không trở thành sản phẩm bán chạy, nhưng nó phản ánh một xu hướng đáng chú ý: các công ty AI đang nỗ lực xây dựng hình ảnh vượt ra ngoài những dòng mã và mô hình ngôn ngữ.

Dù nhiều người sẽ xem đây là món đồ kỳ quặc, những người yêu thích OpenAI có thể coi nó như một vật phẩm sưu tầm mang tính biểu tượng của giai đoạn bùng nổ AI.

(Theo TechCrunch, Mashable)