Mỗi năm, Apple đều giới thiệu một thế hệ vi xử lý mới cùng dòng iPhone mới nhất. Tuy nhiên, chip A20 Pro dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vào mùa thu năm nay được cho là sẽ tạo ra bước nhảy vọt đáng kể, thay vì chỉ là bản nâng cấp thông thường như các thế hệ trước.

Chip A20 Pro dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vào mùa thu năm nay. Ảnh: Macworld

Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, A20 Pro không chỉ được sản xuất trên tiến trình hoàn toàn mới mà còn áp dụng công nghệ đóng gói chip tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone.

Sự kết hợp giữa hai cải tiến này được kỳ vọng sẽ mang đến hiệu năng mạnh hơn, khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) vượt trội hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể.

Tiến trình 2nm lần đầu xuất hiện trên iPhone

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của A20 Pro là việc Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng tiến trình 2 nanomet (2nm) mới nhất của TSMC để sản xuất vi xử lý.

Trong ngành bán dẫn, việc thu nhỏ tiến trình luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu năng cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng của chip.

So với tiến trình 3nm đang được Apple sử dụng hiện nay, công nghệ 2nm cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn trên cùng một diện tích silicon.

Điều đó đồng nghĩa với việc A20 Pro có thể cung cấp sức mạnh xử lý cao hơn nhưng vẫn giữ mức tiêu thụ điện năng thấp, hoặc duy trì hiệu năng hiện tại trong khi kéo dài đáng kể thời lượng pin cho iPhone 18 Pro Max.

Đây là lợi ích mà người dùng có thể cảm nhận rõ ràng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Lịch sử phát triển của Apple cho thấy mỗi lần hãng chuyển sang một tiến trình sản xuất mới đều mang lại những bước tiến đáng kể.

Chính vì vậy, Apple luôn đầu tư từ rất sớm để đảm bảo quyền tiếp cận các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất của TSMC trước các đối thủ.

Chiến lược này không chỉ giúp iPhone duy trì lợi thế về hiệu năng mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Apple, bao gồm iPad, Mac và nhiều thiết bị khác sử dụng chip do hãng tự thiết kế.

Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ ưu tiên cải thiện những khía cạnh nào trên A20 Pro, nhưng việc chuyển sang tiến trình 2nm sẽ tạo ra nhiều "không gian" hơn để hãng nâng cấp CPU, GPU, Neural Engine cũng như các thành phần xử lý AI chuyên dụng.

Công nghệ đóng gói WMCM hứa hẹn nâng hiệu năng lên một tầm cao mới

Bên cạnh tiến trình 2nm, A20 Pro còn được cho là sẽ lần đầu tiên sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM).

Đây là một cải tiến rất quan trọng nhưng ít được người dùng phổ thông chú ý. Khác với phương pháp đóng gói truyền thống, WMCM cho phép nhiều thành phần của bộ xử lý, chẳng hạn như hệ thống trên chip (SoC) và bộ nhớ DRAM, được tích hợp trực tiếp ngay từ cấp độ wafer trước khi tách thành từng con chip riêng lẻ.

Nhờ phương pháp này, các thành phần quan trọng nằm gần nhau hơn về mặt vật lý, giúp rút ngắn khoảng cách truyền dữ liệu giữa bộ xử lý và bộ nhớ.

Nhiều tính năng mới sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. ƠVideo nguồn: Fpt/YouTube.)

WMCM cũng loại bỏ nhu cầu sử dụng các lớp kết nối trung gian như interposer hoặc substrate, từ đó cải thiện khả năng truyền tín hiệu cũng như tối ưu hiệu quả tản nhiệt.

Hai yếu tố này đặc biệt quan trọng khi chip phải xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Nói cách khác, A20 Pro không chỉ được hưởng lợi từ tiến trình 2nm mà còn có thể khai thác hiệu quả hơn sức mạnh phần cứng nhờ thiết kế đóng gói hoàn toàn mới.

AI và chơi game sẽ là hai lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất

Một trong những tác động rõ rệt nhất của WMCM được dự đoán là khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Khi bộ nhớ được đặt gần hơn với bộ xử lý, dữ liệu có thể được truyền nhanh hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị, vốn yêu cầu tốc độ truy xuất bộ nhớ rất cao.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ có lợi thế lớn trong việc xử lý các tính năng AI thế hệ mới mà Apple dự kiến tích hợp sâu vào iOS 27.

Ngoài AI, những trò chơi có đồ họa cao, các ứng dụng chỉnh sửa video 4K hoặc 8K, xử lý hình ảnh thời gian thực và các phần mềm sáng tạo nội dung cũng có thể được hưởng lợi từ băng thông bộ nhớ lớn hơn cùng độ trễ thấp hơn.

Đồng thời, hiệu suất năng lượng được cải thiện sẽ giúp thiết bị duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài mà hạn chế tình trạng nóng máy hoặc giảm xung nhịp do quá nhiệt.

Nếu các tin đồn hiện nay trở thành hiện thực, A20 Pro sẽ không đơn thuần là bản nâng cấp về tốc độ mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách Apple thiết kế chip cho iPhone.

Trong bối cảnh AI đang trở thành trọng tâm của ngành công nghệ, A20 Pro nhiều khả năng sẽ là "trái tim" giúp iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra duy trì vị thế cạnh tranh trước làn sóng smartphone AI thế hệ mới, đồng thời mở ra một chuẩn mực mới về hiệu năng trên thiết bị di động.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)