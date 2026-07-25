Sau khi chính thức trình làng bộ ba điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8, sự chú ý của giới công nghệ đang nhanh chóng chuyển sang thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung - Galaxy S27.

Galaxy S27 đang tạo ra sự chú ý đặc biệt khi hé lộ một thay đổi được xem là bất ngờ nhất của Samsung so với dòng Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Trong khi những tin đồn về Galaxy S26 FE vẫn xuất hiện rải rác, các nguồn tin mới nhất liên quan đến dòng Galaxy S27 đang tạo ra sự chú ý đặc biệt, khi hé lộ một thay đổi được xem là bất ngờ nhất của Samsung trong nhiều năm qua.

Theo các thông tin rò rỉ, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ thay đổi hoàn toàn chiến lược camera trên các mẫu flagship, bao gồm cả việc sử dụng cảm biến do Sony sản xuất thay vì tiếp tục phụ thuộc vào dòng cảm biến ISOCELL do chính Samsung phát triển.

Toàn bộ dòng Galaxy S27 được kỳ vọng nâng cấp mạnh về camera

Theo báo cáo từ Galaxy Club, Samsung đang cân nhắc trang bị cảm biến Sony 50MP hoàn toàn mới cho camera chính trên Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với dòng Galaxy S tiêu chuẩn kể từ khi Galaxy S22 ra mắt vào năm 2022.

Trong suốt ba thế hệ gần đây, Samsung luôn sử dụng cảm biến ISOCELL 50MP do hãng tự thiết kế cho camera chính trên các mẫu Galaxy S cao cấp. Việc chuyển sang cảm biến Sony không chỉ đơn thuần là thay đổi nhà cung cấp linh kiện mà còn phản ánh khả năng Samsung đang tìm kiếm một bước nhảy vọt về chất lượng hình ảnh, đặc biệt trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường smartphone cao cấp ngày càng khốc liệt.

Dù vậy, đây không phải lần đầu Samsung hợp tác với Sony trên dòng flagship của mình. Thực tế, camera góc siêu rộng của các mẫu Galaxy S từ thế hệ Galaxy S23 đến nay đều sử dụng cảm biến Sony IMX564 độ phân giải 12MP. Điều khác biệt là lần này, cảm biến Sony có thể đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất trên hệ thống camera, đó là camera chính.

Không chỉ hai mẫu tiêu chuẩn, các tin đồn trước đó còn cho thấy Samsung đang chuẩn bị một loạt nâng cấp đáng chú ý cho toàn bộ dòng Galaxy S27.

Nhiều nguồn tin uy tín cho biết Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị camera selfie 16MP hoàn toàn mới. Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Samsung nâng cấp phần cứng camera trước trên dòng Galaxy S kể từ Galaxy S23.

Hiện vẫn chưa rõ Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus có được hưởng nâng cấp này hay không. Samsung hoàn toàn có thể giữ tính năng mới cho hai mẫu cao cấp nhằm tạo sự khác biệt rõ rệt giữa các phân khúc sản phẩm.

Trong khi đó, những thay đổi lớn nhất nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở mặt sau của Galaxy S27 Ultra, đồng thời được áp dụng trên Galaxy S27 Pro.

Galaxy S27 Ultra có thể giảm số lượng camera nhưng tăng chất lượng

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là Galaxy S27 Ultra có thể từ bỏ hệ thống bốn camera vốn đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang cụm ba camera phía sau.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung vẫn sẽ giữ cảm biến chính 200MP nhưng loại bỏ một camera phụ nhằm tập trung nhiều hơn vào chất lượng thay vì số lượng.

Bên cạnh camera chính độ phân giải cực cao, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu camera góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới cùng camera tele 50MP thế hệ mới. Dù chưa có nhiều thông số kỹ thuật chi tiết, các cảm biến này được kỳ vọng sẽ mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội so với những thế hệ Galaxy S gần đây.

Chiến lược này phản ánh xu hướng đang được nhiều hãng smartphone áp dụng: thay vì bổ sung thêm nhiều ống kính, các nhà sản xuất tập trung tối ưu từng cảm biến để mang lại hiệu quả chụp ảnh tốt hơn trong thực tế.

Những năm gần đây, các mẫu Galaxy S cao cấp thường bị đánh giá là chỉ cải tiến ở mức vừa phải qua từng thế hệ. Dù chất lượng camera vẫn nằm trong nhóm hàng đầu thị trường, khác biệt giữa các phiên bản mới và cũ không còn quá rõ ràng.

Các bài đánh giá chuyên sâu về Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra cũng cho thấy chất lượng ảnh chỉ được cải thiện nhẹ. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là khả năng đo sáng trên phiên bản Ultra, trong khi phần cứng camera gần như không thay đổi đáng kể.

(Theo PhoneArena, Mashable)