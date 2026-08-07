Khi nhắc đến xe thể thao, đa số người yêu xe sẽ hình dung ngay một mẫu coupe 2 cửa với kiểu dáng thấp, dài và mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi xe thể thao đều chỉ có hai cửa.

Thực tế vẫn có nhiều mẫu sedan hiệu suất cao như BMW M5, Cadillac CT5-V Blackwing hay Porsche Panamera sở hữu 4 cửa nhưng vẫn mang DNA thể thao. Nhưng vì sao cấu hình 2 cửa vẫn trở thành "chuẩn mực" của phần lớn xe thể thao?

Xe thể thao ưu tiên hiệu suất hơn tính thực dụng

Mục tiêu lớn nhất của xe thể thao là mang lại khả năng tăng tốc, xử lý linh hoạt, cân bằng tốt và cảm giác lái phấn khích. Ngược lại, những yếu tố như không gian hàng ghế sau, khoang hành lý hay sự tiện dụng không phải ưu tiên hàng đầu.

Xe thể thao ưu tiên hiệu suất hơn tính thực dụng. Ảnh: Ngô Minh

Chính vì vậy, việc loại bỏ hai cửa sau giúp các nhà thiết kế tạo ra thân xe ngắn gọn, thanh thoát và mang dáng vẻ năng động hơn. Đồng thời, chiếc xe cũng giảm được đáng kể trọng lượng so với cấu hình 4 cửa.

Điều này không đồng nghĩa xe thể thao hoàn toàn thiếu tính thực dụng. Nhiều mẫu xe coupe 2+2 vẫn có hàng ghế sau để sử dụng trong những trường hợp cần thiết, dù không rộng rãi như sedan.

Thiết kế 2 cửa giúp xe nhẹ hơn và cứng vững hơn

Một trong những lợi ích lớn nhất của thiết kế 2 cửa nằm ở kết cấu thân xe. Do không phải cắt thân xe để bố trí cửa sau, xe sẽ loại bỏ được nhiều chi tiết như bản lề, khóa cửa, kính hạ, cơ cấu nâng hạ cửa kính và các bộ phận liên quan, từ đó nhà sản xuất có thể duy trì độ cứng xoắn của khung gầm tốt hơn mà không cần bổ sung quá nhiều thanh gia cường.

Thiết kế 2 cửa giúp thân xe cứng vững, trọng lượng nhẹ hơn, từ đó cải thiện hiệu suất vận hành. Ảnh: Car And Driver

Đồng thời, trọng lượng nhẹ hơn, xe không chỉ có thể tăng tốc nhanh hơn mà còn cải thiện khả năng phanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây đều là những yếu tố rất quan trọng đối với xe hiệu suất cao. Ở một số mẫu xe có cả biến thể coupe và sedan như Honda Integra, Nissan Skyline hay Audi RS5, các hãng xe còn sử dụng thiết kế cửa kính không khung cho bản 2 cửa nhằm giảm trọng lượng và tăng tính thể thao.

Chiều dài cơ sở ngắn giúp xe linh hoạt hơn

Xe thể thao 2 cửa thường có chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở ngắn hơn so với phiên bản 4 cửa cùng nền tảng. Điều này giúp xe đổi hướng nhanh hơn, phản hồi lái chính xác và linh hoạt khi ôm cua ở tốc độ cao. Đây là lý do nhiều hãng xe vẫn ưu tiên cấu hình coupe khi phát triển các mẫu xe hiệu suất cao, dù phải đánh đổi không gian nội thất.

Thiết kế hai cửa tạo nên vẻ ngoài thể thao

Ngoài yếu tố kỹ thuật, kiểu dáng cũng đóng vai trò quan trọng. Các nhà thiết kế luôn muốn tạo nên một chiếc xe có cảm giác "chuyển động ngay cả khi đứng yên". Nếu kéo dài khoang hành khách để bổ sung cửa sau, tỷ lệ thân xe sẽ kém cân đối và mất đi vẻ khỏe khoắn vốn là đặc trưng của xe thể thao.

Thiết kế coupe 2 cửa giúp thân xe gọn hơn và tạo nên những đường nét liền mạch từ đầu đến đuôi xe. Ảnh: Carsales

Chính vì vậy, thiết kế coupe 2 cửa giúp phần mui thấp hơn, thân xe gọn hơn và tạo nên những đường nét liền mạch từ đầu đến đuôi xe. Một trong những kiểu thiết kế phổ biến nhất trên xe thể thao là fastback. Đây là kiểu thân xe có phần mái vuốt dài liên tục về phía sau, tạo nên hình dáng khí động học, giúp giảm lực cản không khí và cải thiện hiệu suất ở tốc độ cao.

Nhờ những mẫu xe nổi tiếng như Porsche 911, Ford Mustang hay Chevrolet Corvette Stingray, thiết kế fastback dần trở thành biểu tượng của xe thể thao hiện đại.

Trên thực tế, không có quy tắc nào bắt buộc xe thể thao chỉ có 2 cửa, nhiều mẫu sedan 4 cửa vẫn sở hữu hiệu suất rất ấn tượng. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh từ trọng lượng, độ cứng khung gầm, khả năng vận hành cho đến tính khí động học và thiết kế, cấu hình hai cửa vẫn mang lại nhiều lợi thế hơn.

Đó là lý do suốt nhiều thập kỷ qua, hầu hết các mẫu xe thể thao danh tiếng đều lựa chọn thiết kế này và biến nó trở thành biểu tượng của tốc độ cũng như cảm giác lái.

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