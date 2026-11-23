Dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết, nâng cao hiệu quả điều trị và phòng ngừa biến chứng ở người bệnh đái tháo đường.

Tôi mới phát hiện đái tháo đường và được bác sĩ tư vấn tạm thay đổi lối sống trong 3 tháng. Xin chuyên gia tư vấn tôi nên ăn uống như thế nào để kiểm soát đường huyết hiệu quả và phòng ngừa biến chứng? (Nguyễn Đức Thao - Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Lan Anh - Phó trưởng khoa, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) tư vấn:

Dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng phù hợp, cải thiện chuyển hóa và phòng ngừa biến chứng đái tháo đường.

Người bệnh không cần kiêng hoàn toàn tinh bột mà cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, kiểm soát khẩu phần và cân đối các nhóm chất dinh dưỡng. Dưới đây là 5 quy tắc dinh dưỡng người bệnh đái tháo đường cần lưu ý:

1. Kiểm soát tinh bột, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Phân bổ lượng tinh bột hợp lý trong ngày, ưu tiên gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm giàu chất xơ. Hạn chế đường, bánh kẹo và đồ uống có đường để góp phần kiểm soát đường huyết.

2. Tăng cường rau xanh và trái cây tươi

Bổ sung đa dạng các loại rau củ và trái cây tươi với lượng phù hợp. Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước để tận dụng nguồn chất xơ tự nhiên.

3. Lựa chọn chất đạm lành mạnh

Ưu tiên cá, thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Hạn chế thịt chế biến sẵn và các thực phẩm chứa nhiều chất béo không có lợi cho sức khỏe.

Xét nghiệm đường huyết. Ảnh: Thạch Thảo.

4. Sử dụng chất béo hợp lý, hạn chế muối

Ưu tiên dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu vừng, dầu hạt cải; hạn chế mỡ động vật, thực phẩm chiên rán và chất béo bão hòa. Đồng thời, giảm muối, dưa muối, thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn nhằm bảo vệ tim mạch, thận và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

5. Duy trì chế độ ăn khoa học và lối sống lành mạnh

Ăn đúng bữa, kiểm soát khẩu phần, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên. Không tự ý bỏ bữa hoặc thay đổi chế độ ăn khi đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường. Thực hiện kiểm tra đường huyết định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Người bệnh cần kiểm soát đường huyết, nâng cao hiệu quả điều trị và phòng ngừa biến chứng cần thực hiện tốt việc tư vấn hướng dẫn dinh dưỡng của bác sĩ điều trị.

- Lựa chọn thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và xây dựng thực đơn phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhu cầu dinh dưỡng của từng người bệnh.

- Kết hợp với các khoa lâm sàng trong đánh giá và xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường có bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh thận...

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ ăn phù hợp cho người bệnh điều trị nội trú, góp phần bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng và hỗ trợ quá trình điều trị.

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