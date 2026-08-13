Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dương, Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, như bất kỳ loại thực phẩm hay dược liệu nào, thịt bò không phải là thức ăn phù hợp cho mọi đối tượng.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, thịt bò giàu dinh dưỡng, có tác dụng bổ khí huyết nhưng nếu lạm dụng hoặc tiêu thụ quá liều lượng dễ gây ra chứng "nội nhiệt", tức là sinh nhiệt bên trong cơ thể.

5 nhóm sau đây cần hạn chế tiêu thụ thịt bò:

Thịt bò giàu dinh dưỡng nhưng một số người nên hạn chế ăn. Ảnh: Ngọc Hà

Người có hệ tiêu hóa yếu, dễ đầy bụng, khó tiêu: Thịt bò có cấu trúc sợi cơ dày, cứng và dai hơn nhiều so với thịt gà hay thịt lợn, đặc biệt là những phần có nhiều gân, bắp. Để tiêu hóa thịt bò, dạ dày phải làm việc vất vả hơn, tiết ra nhiều dịch vị axit, đồng thời nhu động ruột cũng phải hoạt động tích cực, đặc biệt với những người có "dạ dày yếu", mắc các bệnh như viêm loét dạ dày, tá tràng, hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Người có cholesterol cao, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch: Một quan niệm sai lầm phổ biến là thịt bò "lành" và ít béo hơn thịt lợn. Các phần như ba chỉ bò, sườn bò, thịt bò vân mỡ mềm ngon lại chứa một lượng đáng kể chất béo bão hòa và cholesterol.

Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa từ thịt đỏ có liên quan mật thiết đến gia tăng nồng độ cholesterol LDL ("cholesterol xấu") trong máu. Loại cholesterol tích tụ lâu ngày trong lòng động mạch sẽ hình thành các mảng xơ vữa, gây hẹp, xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và cao huyết áp.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc bản thân đang bị tăng mỡ máu, tăng huyết áp: Những người này nên tránh xa các món bò nướng (ở nhiệt độ cao, mỡ bò chảy ra và dễ sinh ra các chất có hại), bò chiên xào nhiều dầu, thịt bò chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội.

Người mắc bệnh thận mạn tính: Khi bạn ăn quá nhiều thịt bò, cơ thể sẽ tạo ra một lượng lớn các chất thải nitơ, buộc thận phải làm việc liên tục với cường độ cao. Đối với những người đã bị suy giảm chức năng thận, ăn nhiều thịt bò giống như "hành hạ" đôi thận yếu ớt, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Người bị gout (thống phong) hoặc tăng axit uric máu: Thịt bò nằm trong nhóm thực phẩm có hàm lượng purine ở mức trung bình đến cao, sau khi được tiêu hóa và chuyển hóa, purine sẽ biến thành axit uric.

Người có bệnh lý tiêu hóa mạn tính khác: Ngoài các bệnh lý trên, người mắc viêm đại tràng, viêm tụy mạn tính, các rối loạn kém hấp thu (như bệnh celiac, sau phẫu thuật cắt ruột) cũng cần cẩn thận với thịt bò. Món ăn chế biến từ thịt bò, đặc biệt nếu nhiều dầu mỡ hoặc gia vị cay nóng, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng như đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng, tiêu chảy kéo dài lẫn máu, thậm chí gây tắc ruột nếu ăn phải miếng thịt quá dai.