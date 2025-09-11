Trên TikTok cá nhân có hơn 2 triệu người theo dõi, bác sĩ người Mỹ Kunal Sood chia sẻ rằng việc uống nước ấm lúc đói bụng có ba tác dụng chính: Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy lưu thông máu.

Theo bác sĩ Sood, “nước ấm sẽ giúp bạn hòa tan những loại thức ăn mà bình thường bạn khó tiêu hóa. Cũng có nghiên cứu cho thấy nước ấm có thể giảm táo bón”. Ông dẫn kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Gastroenterology Nursing cho thấy uống nước ở nhiệt độ 37 độ C có “tác động thuận lợi đến hoạt động của ruột”.

Nước là đồ uống không tốn kém, có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Ngoài tốt cho tiêu hóa, nước ấm còn có thể hỗ trợ giảm cân. “Nước ấm có thể tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn. Điều này là do cơ thể sẽ hoạt động để đưa nước ấm về nhiệt độ cơ thể và sự gia tăng nhẹ tốc độ trao đổi chất sẽ hỗ trợ bạn đốt cháy calo", bác sĩ Sood nói. Không chỉ vậy, uống nước ấm cải thiện lưu thông và tuần hoàn máu vì làm giãn mạch máu của bạn.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: “Điều quan trọng là cần lưu ý và đảm bảo rằng nước không quá nóng để tránh nguy cơ bỏng”.

Những thực phẩm không nên dùng khi đói

Khi cảm thấy đói, nhiều người thường chọn bất kỳ món gì có sẵn để làm dịu cơn thèm ăn. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm tuy quen thuộc nhưng lại không phù hợp để dùng khi bụng rỗng, vì có thể khiến bạn nhanh đói trở lại, gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Đồ uống: Nước ngọt và đồ uống có ga chứa nhiều đường nhưng lại không mang lại cảm giác no. Thậm chí, khí ga trong nước ngọt có thể gây đầy hơi, kích ứng dạ dày. Nước trái cây đóng chai hay sinh tố trái cây cũng không phải lựa chọn tốt, bởi thường thiếu chất xơ, dễ làm đường huyết tăng nhanh rồi hạ xuống, khiến cơ thể mệt mỏi và thèm ăn hơn. Ngoài ra, uống cà phê hoặc trà khi bụng đói có thể kích thích tiết axit, gây cồn cào, đau dạ dày, thậm chí dẫn tới viêm loét nếu lặp lại thường xuyên.

Đồ ăn: Các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì trắng hay bánh ngọt chứa nhiều đường đơn, dễ tiêu hóa quá nhanh, khiến cảm giác no không kéo dài. Tương tự, kẹo, bánh quy, đồ ăn vặt ít chất xơ tuy ngon miệng nhưng chỉ mang lại năng lượng rỗng, không giúp cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ. Một số loại còn chứa phụ gia như bột ngọt, có thể kích thích cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Ngoài ra, các món cay, chua hoặc giàu axit (như ớt, trái cây họ cam quýt) dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến đầy hơi, khó chịu.